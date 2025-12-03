16:28
Бизнес

Кешбэк 5 процентов от BAKAI — покупайте в супермаркетах весь декабрь выгоднее

BAKAI объявляет о запуске повышенного кешбэка 5 процентов на оплату в супермаркетах и продуктовых магазинах по всей стране.

Повышенный кешбэк начисляется автоматически при оплате картами Visa от BAKAI. Максимальная сумма выплаты составляет 1 тысячу сомов на одного клиента за весь период.

В течение декабря держатели карт Visa от BAKAI смогут получать кешбэк 5 процентов при оплате покупок в:

  • супермаркетах;
  • бакалейных магазинах.

Повышенный кешбэк распространяется на ключевые категории повседневных расходов, что делает использование карт Visa от BAKAI еще более выгодным. Кешбэк начисляется на ваш счет в конце месяца.

Как получить повышенный кешбэк:

  1. Оплачивайте покупки картой BAKAI в супермаркетах, универмагах и продуктовых магазинах.
  2. Получайте кешбэк 5 процентов автоматически — без регистрации, промокодов и дополнительных действий, а главное — реальными деньгами.
  3. Отслеживайте начисления кешбэка в мобильном приложении BakAi.

Мы запускаем повышенный кешбэк в самый активный период месяца, когда каждая покупка имеет значение. Это позволяет нашим клиентам получать больше выгоды там, где они совершают основные траты.

Акция действует на локальные транзакции по картам BAKAI в супермаркетах, универмагах и продуктовых магазинах с 1 по 31 декабря 2025 года.

Подробные условия доступны на сайте bakai.kg и в мобильном приложении BakAi.
