BAKAI объявляет о запуске повышенного кешбэка 5 процентов на оплату в супермаркетах и продуктовых магазинах по всей стране.
Повышенный кешбэк начисляется автоматически при оплате картами Visa от BAKAI. Максимальная сумма выплаты составляет 1 тысячу сомов на одного клиента за весь период.
В течение декабря держатели карт Visa от BAKAI смогут получать кешбэк 5 процентов при оплате покупок в:
- супермаркетах;
- бакалейных магазинах.
Повышенный кешбэк распространяется на ключевые категории повседневных расходов, что делает использование карт Visa от BAKAI еще более выгодным. Кешбэк начисляется на ваш счет в конце месяца.
Как получить повышенный кешбэк:
- Оплачивайте покупки картой BAKAI в супермаркетах, универмагах и продуктовых магазинах.
- Получайте кешбэк 5 процентов автоматически — без регистрации, промокодов и дополнительных действий, а главное — реальными деньгами.
- Отслеживайте начисления кешбэка в мобильном приложении BakAi.
Мы запускаем повышенный кешбэк в самый активный период месяца, когда каждая покупка имеет значение. Это позволяет нашим клиентам получать больше выгоды там, где они совершают основные траты.
Акция действует на локальные транзакции по картам BAKAI в супермаркетах, универмагах и продуктовых магазинах с 1 по 31 декабря 2025 года.
Подробные условия доступны на сайте bakai.kg и в мобильном приложении BakAi.