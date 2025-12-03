ОСАГО в MegaPay: быстро, удобно и доступно каждому

Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) — это ключевой инструмент защиты всех участников дорожного движения от финансовых последствий аварий. В случае ДТП выплаты пострадавшим осуществляет не водитель, ставший виновником происшествия, а его страховая компания.

Оформление полиса в мобильном приложении MegaPay занимает всего несколько минут и доступен в любое время суток. Пользователям больше не нужно посещать офис страховой компании — все оформляется онлайн, прямо со смартфона.

Оформление ОСАГО — это не только соблюдение законодательства, но и важная мера личной и общественной безопасности. Заботясь о своевременном оформлении полиса, водители защищают и себя, и окружающих.

Как оформить ОСАГО через приложение MegaPay

На главном экране выберите раздел «Сервисы» → «Страхование». Перейдите в категорию «ОСАГО онлайн-страхование». Выберите страховую компанию, изучите оферту и подтвердите согласие. Система автоматически отобразит автомобили, зарегистрированные на владельца. Укажите необходимые данные, выберите авто, срок действия полиса и выполните оплату.

В MegaPay действует выгодное предложение: при оформлении ОСАГО до 31 декабря 2025 года пользователи могут получить повышенный кешбэк.

При покупке полиса через страховые компании «НСК» и «САКБОЛ» начисляется 20 процентов, а при оформлении через «КыргызГосстрах» — 10 процентов.

Важно: оплата должна быть произведена с баланса мобильного телефона.

Пользователи MegaPay также могут оформить полис не только на собственный автомобиль, но и на транспорт близких — удобно, быстро и в одном приложении.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!

Лицензии НБ КР № 3028080120 и 2027080120 от 08.01.2020 г.