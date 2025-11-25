Beeline помогает создавать комфортные условия для обучения

Государственный мобильный оператор Beeline продолжает поддерживать образование в Кыргызстане и создавать возможности для подрастающего поколения. Недавно компания передала 26 современных модульных столов средней школе № 56 в Бишкеке.

Новую мебель разместили в кабинете химии, библиотеке и учительской. Теперь помещения стали удобнее и функциональнее как для учеников, так и для учителей. Модульные конструкции позволяют легко трансформировать пространство под особенности учебного процесса, будь то лабораторные работы, практические занятия или подготовка к урокам.

Передача мебели школе — часть долгосрочной социальной стратегии Beeline по поддержке молодежи и созданию возможностей для развития образования. Эта работа включает целый ряд мероприятий и инициатив.

Проект «Профориентация» от Beeline, который помогает школьникам и студентам осознанно выбирать будущую профессию. Это бесплатная онлайн-платформа, содержащая около 30 обзорных видеоуроков о различных востребованных специальностях на кыргызском и русском языках. Компьютерные классы Beeline в трех региональных школах — в Баткене, баткенском приграничном селе Кызыл-Бел и селе Жерге-Тал Джалал-Абадской области. Компания полностью обустроила помещения и оснастила их компьютерной техникой, чтобы обеспечить школьников из регионов возможностью для повышения цифровой грамотности. Бесплатные коворкинги Beeline, которые работают в Бишкеке, Манасе и Караколе. Это комфортные пространства, где созданы все условия для учебы, работы и саморазвития. Здесь молодые люди могут готовиться к урокам и экзаменам, проходить онлайн-обучение и развивать свои цифровые навыки.



Поддержка молодежи Кыргызстана — важная составляющая ESG-стратегии Beeline. Компания уделяет особое внимание социальным инициативам, направленным на улучшение качества образования. Каждый шаг в этом направлении — вклад в успешное будущее Кыргызстана.

Beeline — национальный оператор новых возможностей.

