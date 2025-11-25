10:24
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.11
Бизнес

Beeline помогает создавать комфортные условия для обучения

Государственный мобильный оператор Beeline продолжает поддерживать образование в Кыргызстане и создавать возможности для подрастающего поколения. Недавно компания передала 26 современных модульных столов средней школе № 56 в Бишкеке.

Новую мебель разместили в кабинете химии, библиотеке и учительской. Теперь помещения стали удобнее и функциональнее как для учеников, так и для учителей. Модульные конструкции позволяют легко трансформировать пространство под особенности учебного процесса, будь то лабораторные работы, практические занятия или подготовка к урокам.

Передача мебели школе — часть долгосрочной социальной стратегии Beeline по поддержке молодежи и созданию возможностей для развития образования. Эта работа включает целый ряд мероприятий и инициатив.

  1. Проект «Профориентация» от Beeline, который помогает школьникам и студентам осознанно выбирать будущую профессию. Это бесплатная онлайн-платформа, содержащая около 30 обзорных видеоуроков о различных востребованных специальностях на кыргызском и русском языках.

  2. Компьютерные классы Beeline в трех региональных школах — в Баткене, баткенском приграничном селе Кызыл-Бел и селе Жерге-Тал Джалал-Абадской области. Компания полностью обустроила помещения и оснастила их компьютерной техникой, чтобы обеспечить школьников из регионов возможностью для повышения цифровой грамотности.

  3. Бесплатные коворкинги Beeline, которые работают в Бишкеке, Манасе и Караколе. Это комфортные пространства, где созданы все условия для учебы, работы и саморазвития. Здесь молодые люди могут готовиться к урокам и экзаменам, проходить онлайн-обучение и развивать свои цифровые навыки.


Поддержка молодежи Кыргызстана — важная составляющая ESG-стратегии Beeline. Компания уделяет особое внимание социальным инициативам, направленным на улучшение качества образования. Каждый шаг в этом направлении — вклад в успешное будущее Кыргызстана.

Beeline — национальный оператор новых возможностей.

Лицензии СРНОС при МЦРИТ КР: № 15-1420-КР от 21.12.2016 г., 16-1526-КР от 21.12.2016 г., 14-1102-КР от 17.09.2024 г., 14-1125-КР от 04.11.2024 г., 16-0089-КР от 18.08.2025 г., 21-0489-КР от 06.10.2021 г., 20-0388-КР от 07.02.2020 г.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/352089/
просмотров: 84
Версия для печати
Материалы по теме
Новый этап развития сети: Beeline получил ценный частотный ресурс
Beeline представляет выгодный тариф для госслужащих «Мамлекеттик»
Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?
Как выбрать будущую профессию, подскажет «Профориентация»
Будьте внимательны: участились случаи телефонного мошенничества
Больше интернета и возможностей в новом тарифе Beeline «Это 80 GB»
Стабильная связь и быстрый интернет для осеннего вдохновения
Beeline обновил роуминг-пакеты: ниже цены, больше интернета и стран
Путевка в Абу-Даби на концерт Энрике Иглесиаса нашла своего победителя
Официальные новинки Apple — уже скоро в офисах Beeline
Популярные новости
&laquo;Айыл Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд расширяют доступ к&nbsp;исламскому финансированию «Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию
&laquo;Черная пятница&raquo;: история самого выгодного дня года и&nbsp;лайфхаки для подготовки «Черная пятница»: история самого выгодного дня года и лайфхаки для подготовки
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: тысячи товаров со&nbsp;скидками до&nbsp;70&nbsp;процентов «Зеленая пятница» в MMarket: тысячи товаров со скидками до 70 процентов
BAKAI отправляет 8&nbsp;человек на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катаре! Определены победители BAKAI отправляет 8 человек на UFC Fight Night в Катаре! Определены победители
Бизнес
Beeline помогает создавать комфортные условия для обучения Beeline помогает создавать комфортные условия для обучения
Удобные сервисы в&nbsp;мобильном приложении KICB&nbsp;&mdash; оплачивайте ОСАГО быстро и&nbsp;удобно Удобные сервисы в мобильном приложении KICB — оплачивайте ОСАГО быстро и удобно
BAKAI отправляет 8&nbsp;человек на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катаре! Определены победители BAKAI отправляет 8 человек на UFC Fight Night в Катаре! Определены победители
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: тысячи товаров со&nbsp;скидками до&nbsp;70&nbsp;процентов «Зеленая пятница» в MMarket: тысячи товаров со скидками до 70 процентов
25 ноября, вторник
10:18
Легенда бокса Казахстана стал президентом международной федерации World Boxing Легенда бокса Казахстана стал президентом международной...
10:15
Beeline помогает создавать комфортные условия для обучения
10:00
Эксперты: снижение вреда — путь к сокращению бремени неинфекционных заболеваний
09:47
В Туркменистане из-за засухи полностью пересохли два водохранилища
09:34
После переговоров с ЕС. Мирный план для Украины сократился с 28 пунктов до 19