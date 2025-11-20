О! усилил 4G: модернизирована сеть в более чем 140 населенных пунктах

Мобильный оператор О! объявил о большом обновлении своих 4G-сетей. Была проведена колоссальная работа, охватившая все семь областей Кыргызстана и затронувшая более 140 населенных пунктов.

Модернизация сети — это очередной шаг в развитии цифровой экосистемы страны. Улучшение качества связи позволяет предпринимателям эффективнее работать онлайн, школьникам и студентам — учиться дистанционно, а жителям — пользоваться электронными госуслугами, банковскими приложениями и видеосервисами без перебоев.

От Бишкека до самых дальних уголков Баткена — везде, где О! модернизировал сеть, качество связи стало выше. Установлено новое оборудование, увеличена емкость сети и улучшена ее устойчивость. Это означает, что теперь:

интернет надежнее : даже когда много людей одновременно смотрят фильмы или сидят в соцсетях, скорость останется высокой;

даже когда много людей одновременно смотрят фильмы или сидят в соцсетях, скорость останется высокой; связь надежнее : голосовые звонки стали чище, а сигнал — стабильнее;

голосовые звонки стали чище, а сигнал — стабильнее; больше покрытия: улучшение затронуло и крупные города, и десятки маленьких сел, где связь стала намного лучше.

Модернизация затронула следующие населенные пункты:

Область Города Села, жилмассивы и местности Чуйская область Бишкек, Токмок, Кара-Балта, Кант Аламудун, Ак-Джол, Жангарач, Тюз, Советское, Сокулук, Озерное, Военно-Антоновка, Шалта, Джаны-Джер, Петровка, Александровка, Ленин-Джол, Алмалуу, Киршелк, Первомайское, имени Тельмана, Красная Речка, Букара, Бексе-Джол, Студенческое, Кара-Джыгач, Орто-Сай, Гроздь, Талды-Булак, Кек-Джар, Полтавка, Кош-Коргон, Ивановка, Ак-Тилек, Гидростроитель, жилмассив Оскон-Ордо. Иссык-Кульская область Каракол, Балыкчи, Чолпон-Ата Чолпон, Чон-Сары-Ой, Корумду, Семеновка, Кара-Ой, Чолпон, Бостери, Кош-Кель, Кашат, Чок-Тал, Сары-Камыш, Кызыл-Суу, Даркан, Ак-Кочкор, Оргочор, Ананьево, Тепке, Кереге-Таш, Пионер, Боз-Булун, Барскоон, Чырак, Кара-Талаа, Новоконстантиновка, Боомское ущелье. Нарынская область Нарын Джаны-Джол, Ак-Чий, Кара-Бюрген, Чаек, Таш-Добо, Бирдик, Калинина, Казыбек, имени Куйбышева, Оттук. Таласская область Талас Новодонецкое, Мин-Булак, Кек-Кашат, Арашан. Джалал-Абадская область Манас Таш-Кутчу, Арсланбоб, Орто-Сай, урочище Казы-Жар, Чымчык-Джар, Жоон-Кунгой, Тоскоол, Кулук-Добо, Ак-Суу, Джапа-Салды, Кош-Терек, Арал, Кара-Джыгач, Октябрьское, Беш-Мойнок, Джерге-Тал, на территории Курп-Сайской ГЭС. Ошская область Ош, Ноокат, Кара-Суу, Гульча Тепе-Коргон, Октябрь, Кыргыз-Ата, Беш-Буркан, Кабык, Сары-Могол, Нура, Кайнама, Дароот-Коргон, Карамык, Кара-Тейит, Таш-Короо, Кен-Джылга, Арал, Боз-Караган, Кара-Шоро, Буйга, Ынтымак, Корок, Джаны-Ноокат, Джийде, Арашан. Баткенская область Баткен, Кадамжай, Раззаков Ак-Суу, Ондоруш, Дархум, Суу-Башы, Учкун, Жаш-Тилек, Джал, Сур, Ак-Булак, Тогуз-Булак, Кулунду.

Мобильный оператор О! проводит работу по усилению качества сети регулярно, поэтому является выбором большинства с охватом более 99,8 процента населенной территории Кыргызстана.

Подключиться и выбрать удобный тариф можно в приложении «Мой О!» удаленно и без похода в офисы благодаря технологии eSIM. Также это можно сделать в любом магазине O!Store.

Служба поддержки О! к вашим услугам круглосуточно в WhatsApp: https://wa.me/996705700700 или в Telegram: @o_mobile_operator_bot, в онлайн-чате на сайте o.kg, а также в личных сообщениях в социальных сетях Facebook, Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте», YouTube или Twitter.

Подробности: o.kg | Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016.