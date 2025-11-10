Национальная платежная система «Элкарт» показывает, что удобство — это не роскошь, а часть повседневной жизни.

Карта «Элкарт+» создана для тех, кто хочет, чтобы все работало просто, удобно и с плюсами каждый день.

Теперь владельцам карты доступно то, что раньше приходилось искать по отдельности.

Подписка «Яндекс Плюс» на 60 дней — отличное начало: поездки в «Яндекс Go» со скидкой 10 процентов, любимые музыка, фильмы и кешбэк за покупки. А еще бесплатная доставка блюд в рамках подписки.

Тем, кто часто бывает в аэропорту, тоже есть чем порадоваться:

— посещение бизнес-зала аэропорта «Манас» — 1 тысяча 300 сомов, без ограничений по количеству визитов;

— упаковка багажа — 400 сомов, так же без ограничений.

Кроме того, банки-партнеры предлагают кешбэк на остаток по карте и бонусные программы за безналичные покупки.

Оформить «Элкарт+» можно уже сейчас в банках «Бакай Банк», «Банк Компаньон» и KICB. Вскоре к программе присоединятся новые банки.

«Элкарт+» — когда все продумано: поездки выгоднее, платежи приносят бонусы, а минуты ожидания превращаются в комфорт.