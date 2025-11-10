10:38
USD 87.45
EUR 100.87
RUB 1.08
Бизнес

«Элкарт+» — с плюсами каждый день

Национальная платежная система «Элкарт» показывает, что удобство — это не роскошь, а часть повседневной жизни.

Карта «Элкарт+» создана для тех, кто хочет, чтобы все работало просто, удобно и с плюсами каждый день.

Теперь владельцам карты доступно то, что раньше приходилось искать по отдельности.

Подписка «Яндекс Плюс» на 60 дней — отличное начало: поездки в «Яндекс Go» со скидкой 10 процентов, любимые музыка, фильмы и кешбэк за покупки. А еще бесплатная доставка блюд в рамках подписки.

Тем, кто часто бывает в аэропорту, тоже есть чем порадоваться:

— посещение бизнес-зала аэропорта «Манас» — 1 тысяча 300 сомов, без ограничений по количеству визитов;

— упаковка багажа — 400 сомов, так же без ограничений.

Кроме того, банки-партнеры предлагают кешбэк на остаток по карте и бонусные программы за безналичные покупки.

Оформить «Элкарт+» можно уже сейчас в банках «Бакай Банк», «Банк Компаньон» и KICB. Вскоре к программе присоединятся новые банки.

«Элкарт+» — когда все продумано: поездки выгоднее, платежи приносят бонусы, а минуты ожидания превращаются в комфорт.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/350065/
просмотров: 113
Версия для печати
Материалы по теме
НПС «Элкарт»: учимся сберегать и развиваем цифровые решения вместе
ЗАО «МПЦ» представило инновации на E-Com EXPO 2025
«Элкарт+» запускает новые привилегии в аэропорту «Манас»
МПЦ и Alipay+ планируют запустить взаимный прием QR-платежей
Подписка «Яндекс Плюс» для держателей карт «Элкарт+»
ЗАО «МПЦ» представляет новую карту «Элкарт+»
Цифровые решения «МПЦ» на Кыргызско-Российском экономическом форуме
«Элкарт» и UZCARD запустили прямые денежные переводы между КР и РУз
Новая реальность без кошелька: «Элкарт» меняет культуру платежей в Кыргызстане
Возможны перебои в работе «Элкарт» и ELQR из-за обрыва каналов связи
Популярные новости
&laquo;Айыл Банк&raquo; подписал меморандумы с&nbsp;Citi Bank и&nbsp;Oppenheimer &amp;&nbsp;Co.&nbsp;на&nbsp;саммите C5+1 «Айыл Банк» подписал меморандумы с Citi Bank и Oppenheimer & Co. на саммите C5+1
Elite House запускает &laquo;Оранжевую пятницу x4&raquo;&nbsp;&mdash; время теплых цен Elite House запускает «Оранжевую пятницу x4» — время теплых цен
Unlock the Touch of&nbsp;All-in-One. Второе путешествие во&nbsp;Вьетнам с&nbsp;RCA Living Unlock the Touch of All-in-One. Второе путешествие во Вьетнам с RCA Living
BAKAI совместно с&nbsp;мэрией Бишкека запустил оплату парковки по&nbsp;QR-коду BAKAI совместно с мэрией Бишкека запустил оплату парковки по QR-коду
Бизнес
&laquo;Элкарт+&raquo;&nbsp;&mdash; с&nbsp;плюсами каждый день «Элкарт+» — с плюсами каждый день
Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по&nbsp;инициативе мэрии Бишкека Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по инициативе мэрии Бишкека
Совершайте покупки с&nbsp;KICB и&nbsp;выигрывайте МИЛЛИОН Совершайте покупки с KICB и выигрывайте МИЛЛИОН
Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в&nbsp;эпоху глобальной неопределенности Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в эпоху глобальной неопределенности
10 ноября, понедельник
10:35
Самый длительный шатдаун в США преодолен: сенаторам удалось договориться Самый длительный шатдаун в США преодолен: сенаторам уда...
10:32
В Кыргызстане насчитали более 6,5 тысячи ученых
10:27
«Элкарт+» — с плюсами каждый день
10:21
ГНС напомнила кандидатам в депутаты о нормах налогового законодательства
10:21
Ввести цифровизацию процедур подачи и выдачи документов предлагает Минэкономики