Бизнес

Предпринимательницы КР смогут взять онлайн-кредит под 17 процентов годовых

В Кыргызстане растет число женщин, решающих открыть собственное дело. Однако доступ к финансированию для них по-прежнему остается одним из главных барьеров. Цифровая платформа MBusiness от MBANK запускает акцию «Business Women», предлагая предпринимательницам кредиты под сниженную ставку — всего 17 процентов годовых с эффективной процентной ставкой 19,66 процента.

Финансовая поддержка без бюрократии

Акция ориентирована на женщин, которые развивают или только начинают бизнес. Как отмечают в банке, продукт создан для того, чтобы упростить путь к финансированию и сократить ожидание до минимума.
 Решение по кредиту принимается всего за 7 секунд — без залогов, поручителей и справок. Средства до 200 тысяч сомов зачисляются вам полностью онлайн. Для сумм до 500 тысяч сомов заявка также рассматривается дистанционно, а оформление свыше 201 тысячи сомов требует визита в отделение.

Период «охлаждения» — новая мера защиты клиентов

MBusiness также предлагает клиентам «Период охлаждения», чтобы снизить риск мошенничества и дать заемщицам время на окончательное решение.

  • Кредиты от 50 тысяч до 100 тысяч сомов можно пересмотреть в течение 4 часов.

  • От 100 тысяч до 200 тысяч сомов можно пересмотреть в течение 12 часов.

Такая опция повышает прозрачность и доверие к цифровым сервисам банка.

Цифровой подход и акцент на равные возможности

По данным Нацстаткома, женщины составляют значительную часть самозанятых в Кыргызстане, но их доля среди владельцев МСБ все еще невелика. Инициатива MBANK направлена на то, чтобы изменить ситуацию и поддержать женское предпринимательство не только словами, но и конкретными финансовыми инструментами.

MBANK подчеркивает: ставка 17 процентов — одна из самых низких на рынке для бизнеса, а полностью цифровой формат делает процесс получения кредита быстрым и безопасным.

«Мы хотим, чтобы женщины имели доступ к ресурсам на равных условиях и могли реализовывать свои идеи без лишних барьеров», — отмечают в MBANK.

Таким образом, акция «Business Women» — не просто маркетинговая кампания, а шаг к реальному расширению экономических возможностей женщин в Кыргызстане.

MBANK — первый цифровой банк.

Лицензия № 014 НБ КР.
