Бизнес

KICB формирует устойчивое будущее Кыргызстана через инвестиции в образование

Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк (KICB) подвел итоги второго года стипендиальной программы имени Кванг Янг Чоя. В 2025-2026 учебном году 20 студентов из 13 вузов Кыргызстана получили финансовую поддержку банка на сумму более 1,3 миллиона сомов.

За два года оказана поддержка 36 студентам из 13 вузов страны, в том числе в регионах, на сумму 2,1 миллиона сомов.

Стипендия направлена на поддержку талантливых молодых людей из социально уязвимых слоев населения и нуждающихся в финансовой помощи, оставшихся без попечения родителей, из неполных и многодетных семей, с ограниченными возможностями здоровья, предоставляя им возможность получить высшее или среднее специальное профессиональное образование. В KICB уверены, что таким образом смогут поддержать тех молодых людей, кто стремится к развитию, но сталкивается с трудностями в доступе к образовательным ресурсам.

Учрежденная в честь известного финансиста и первого председателя правления KICB господина Кванг Янг Чоя программа стала примером дальновидного и ответственного лидерства KICB, где инвестиции в образование рассматриваются как фундамент устойчивого развития экономики и общества.

Для KICB поддержка образования — это осознанный выбор. Банк реализует эту инициативу в рамках своей ESG-политики и Целей устойчивого развития ООН, в частности ЦУР (цели устойчивого развития) 4 «Качественное образование», сочетая международные принципы с национальными приоритетами. Банк последовательно продолжает этот путь, создавая возможности для сообщества, укрепляя доверие к ответственному бизнесу и закладывая основу устойчивого будущего Кыргызстана.
Бизнес
