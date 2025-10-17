Цены на топливо в Кыргызстане и России почти сравнялись

С августа в России дорожают бензин и дизельное топливо. Розничные цены бьют рекорды. Вслед за РФ началось подорожание ГСМ и в Кыргызстане.

По данным Росстата, за период с 6 по 13 октября, средняя розничная цена на бензин в РФ составила 64,82 рубля за литр (на 0,76 процента дороже, чем неделей ранее), на дизель — 73,24 рубля (+0,41 процента за неделю).

Цены на топливо в разных регионах России могут достаточно сильно отличаться. На это влияют местные налоги, торговая надбавка и логистика: чем дальше регион от нефтеперерабатывающих заводов, тем дороже доставка и соответственно выше себестоимость.

В целом с начала 2025 года цена на бензин в России выросла на 11 процентов, на дизтопливо — на 4,4 процента.

Основная причина происходящего — дефицит топлива. Летом часть НПЗ встала на плановый ремонт, а некоторые подверглись атакам дронов и также закрыты. В результате к началу октября в России простаивали 38 процентов мощностей нефтепереработки. К этому прибавилось повышение спроса на ГСМ, вызванное сельхозработами и сезоном отпусков.

В Челябинской, Тюменской и Свердловской областях из-за нехватки топлива ввели ограничения на продажу — не более 20-30 литров в одни руки. На многих АЗС возникли очереди. В части заправок все распродали и из-за отсутствия новых поставок прекратили работу.

В Кыргызстане бензин Аи-92 сейчас стоит в среднем 74,4 сома за литр, дизтопливо — 78,8 сома. За полгода каждый вид топлива в стране подорожал на 10 сомов.

Розничные цены на топливо в России и Кыргызстане по состоянию на 17 октября (сомов за литр)

Аи-92 Аи-95 Аи-98 Дизтопливо Россия 69,14 74,88 96,84 82,03 Кыргызстан 74,40 80,40 90,50 78,80 Разница +5,26 +5,52 -6,34 -3,23

Розничные цены на топливо в России и Кыргызстане по состоянию на 17 октября (долларов за литр)

Аи-92 Аи-95 Аи-98 Дизтопливо Россия 0,79 0,86 1,11 0,94 Кыргызстан 0,85 0,92 1,03 0,90 Разница +0,60 +0,60 -0,80 -0,40

Стоимость ГСМ в Кыргызстане зависит от ситуации на мировом рынке и прежде всего в России, откуда мы импортируем основной объем нефтепродуктов — 95 процентов. Как видно из представленных таблиц, цены в РФ уже сопоставимы с КР или даже выше.

Розничная цена на топливо в Кыргызстане складывается из расходов на транспортировку, которая осуществляется по железной дороге, и на реализацию. Вначале ГСМ попадают на нефтебазы, а оттуда доставляются на АЗС. Еще существуют акцизы: 5 тысяч сомов за тонну бензина и 400 сомов за тонну дизтоплива. Кроме того, с этого года вместо транспортного налога с каждого литра топлива взимается по одному сому. Все это означает, что розничные цены в нашей стране неизбежно будут расти.