Цены на топливо в Кыргызстане и России почти сравнялись

С августа в России дорожают бензин и дизельное топливо. Розничные цены бьют рекорды. Вслед за РФ началось подорожание ГСМ и в Кыргызстане.

По данным Росстата, за период с 6 по 13 октября, средняя розничная цена на бензин в РФ составила 64,82 рубля за литр (на 0,76 процента дороже, чем неделей ранее), на дизель — 73,24 рубля (+0,41 процента за неделю).

Цены на топливо в разных регионах России могут достаточно сильно отличаться. На это влияют местные налоги, торговая надбавка и логистика: чем дальше регион от нефтеперерабатывающих заводов, тем дороже доставка и соответственно выше себестоимость.

В целом с начала 2025 года цена на бензин в России выросла на 11 процентов, на дизтопливо — на 4,4 процента.

Жители некоторых регионов России столкнулись с острой нехваткой топлива на АЗС

Основная причина происходящего — дефицит топлива. Летом часть НПЗ встала на плановый ремонт, а некоторые подверглись атакам дронов и также закрыты. В результате к началу октября в России простаивали 38 процентов мощностей нефтепереработки. К этому прибавилось повышение спроса на ГСМ, вызванное сельхозработами и сезоном отпусков.

В Челябинской, Тюменской и Свердловской областях из-за нехватки топлива ввели ограничения на продажу — не более 20-30 литров в одни руки. На многих АЗС возникли очереди. В части заправок все распродали и из-за отсутствия новых поставок прекратили работу.

В Кыргызстане бензин Аи-92 сейчас стоит в среднем 74,4 сома за литр, дизтопливо — 78,8 сома. За полгода каждый вид топлива в стране подорожал на 10 сомов.

Розничные цены на топливо в России и Кыргызстане по состоянию на 17 октября (сомов за литр)

 

Аи-92

Аи-95

Аи-98

Дизтопливо

Россия

69,14

74,88

96,84

82,03

Кыргызстан

74,40

80,40

90,50

78,80

Разница

+5,26

+5,52

-6,34

-3,23

 

Розничные цены на топливо в России и Кыргызстане по состоянию на 17 октября (долларов за литр)

 

Аи-92

Аи-95

Аи-98

Дизтопливо

Россия

0,79

0,86

1,11

0,94

Кыргызстан

0,85

0,92

1,03

0,90

Разница

+0,60

+0,60

-0,80

-0,40

Стоимость ГСМ в Кыргызстане зависит от ситуации на мировом рынке и прежде всего в России, откуда мы импортируем основной объем нефтепродуктов — 95 процентов. Как видно из представленных таблиц, цены в РФ уже сопоставимы с КР или даже выше.

Розничная цена на топливо в Кыргызстане складывается из расходов на транспортировку, которая осуществляется по железной дороге, и на реализацию. Вначале ГСМ попадают на нефтебазы, а оттуда доставляются на АЗС. Еще существуют акцизы: 5 тысяч сомов за тонну бензина и 400 сомов за тонну дизтоплива. Кроме того, с этого года вместо транспортного налога с каждого литра топлива взимается по одному сому. Все это означает, что розничные цены в нашей стране неизбежно будут расти.
