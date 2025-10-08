15:18
Бизнес

Я не планировала ничего менять, но потом увидела его...

— Теперь мой номер заканчивается на 777 — выглядит будто пропуск в клуб везучих людей. И знаете, приятно, когда тебя спрашивают: «О, это твой номер? Какой классный!»

Как только предпринимательница Жылдыз увидела этот номер телефона, поняла — это то, что она давно искала! Это то, что люди запомнят! И взяла свой красивый премиальный номер в О! бесплатно.

Да, бесплатно. Просто подключила тариф «Переходи на О! Комбо» на полгода и выбрала номер, который звучит как музыка.

— Я сначала не поверила, но потом зашла на сайт — и зависла. Среди множества кодов можно найти настоящие сокровища, и глаза разбегаются. Номера, где каждая цифра может что-то значить: день рождения, дата свадьбы, год старта своего дела. Это как подобрать аромат, который подходит только тебе.

А еще приятно, что тариф «Переходи на О! Комбо» обновили и добавили еще больше бесплатных опций, из которых можно выбирать по настроению: лично я выбираю сервис «Где ты?», который помогает узнать, добралась ли доча до школы. Вторая моя бесплатная опция — «Яндекс Плюс»: мне нравится, что я езжу в комфортном такси по цене эконома и слушаю новый плейлист каждый день.

Есть множество других комбоопций: дополнительные +40 ГБ интернета, раздача Wi-Fi, 200+ каналов на O!TV, онлайн-кинотеатры Etnomedia, Rizanova, Premier, Start или Wink, безлимит для прослушивания Apple Music, Yandex.Music и Spotify без расхода трафика.

В общем, сочетание красивого номера и удобного тарифа — это как хороший костюм и любимые кеды: комфортно и стильно.

Если давно думали сменить номер — самое время. Я успела ухватить свой только чудом! И да, все можно сделать онлайн — в пару кликов на o.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/346461/
Бизнес
