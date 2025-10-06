09:52
Бизнес

«Ссылка на успех!» от KICB. Скачай приложение и стань миллионером

Масштабная акция от KICB «Ссылка на успех!» дает каждому пользователю мобильного приложения шанс выиграть 1 миллион сомов.

Теперь условия стали еще привлекательнее: бонусы на участие удвоены, а значит путь к миллиону стал в два раза короче.

Как стать участником?

Все просто:

— скачайте мобильное приложение KICB и пройдите идентификацию;

— делитесь своей реферальной ссылкой с друзьями, близкими и коллегами;

— получайте бонус — 100 сом на счет за каждого нового пользователя. При этом ваш друг также получает 100 сом.

Каждый месяц банк разыгрывает среди участников по 50 тысяч сомов, обладатель наибольшего числа регистраций получит 1 МИЛЛИОН СОМОВ.

Если вы активный пользователь мобильного приложения и совершаете оплату посредством платежных карт и мобильного приложения KICB, то вы также становитесь претендентом на второй главный приз акции — 1 МИЛЛИОН СОМОВ.

Как установить мобильное приложение KICB?

Сканируйте QR и скачивайте мобильное приложение. Также можно установить мобильное приложение в любом отделении KICB.

Подробные условия акции «Ссылка на успех!» смотрите по ссылке.

KICB — надежный банк!

  Лицензия НБ КР 046.
