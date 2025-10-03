VIP- и Gold-номера в любом коде сети О! можно подключить бесплатно, не выходя из дома. Достаточно подключить один из тарифов линейки «Переходи на О! Комбо» на полгода вперед и забрать красивый номер в подарок!

Красивый номер — это не просто цифры, а ваш стиль, статус и новые возможности. Главное — выбирать можно в любом коде сети О!:

500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 700, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709.

Выберите тот, что ближе вам по духу.

Преимущества тарифов «Переходи на О! Комбо»

Всегда на связи: вы обеспечиваете себя связью и интернетом на целых 6 месяцев, забывая о постоянном пополнении баланса.

вы обеспечиваете себя связью и интернетом на целых 6 месяцев, забывая о постоянном пополнении баланса. Максимальная выгода: линейка «Комбо» — это возможность настроить идеальный тариф для себя, выбирая из множества бесплатных комбо-опций.

линейка «Комбо» — это возможность настроить идеальный тариф для себя, выбирая из множества бесплатных комбо-опций. VIP-статус: сразу после активации тарифа вы получаете право на бесплатный выбор красивого VIP- или Gold-номера.

Никаких походов в офис — подключайтесь, не вставая с дивана, и забирайте красивый номер, который станет вашей визитной карточкой.

Спрос большой, поэтому лучшие номера разбирают первыми. Подробнее o.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР, 16-0063-КР от 06.12.2016.