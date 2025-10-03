Как Узбекистан заново открывает себя миру через историю и культуру

Узбекистанский политолог Кудратилла Рафиков подготовил большую статью, в которой рассуждает об истории своей страны, с горечью признавая, что на протяжении многих лет люди утратили память о ее легендарной истории, культуре, предках и собственном месте в мире.

«На протяжении долгого времени образ Узбекистана за рубежом сводился к набору стереотипов — хлопковое поле, чайхана, тюбетейка, плов. Даже фигура Амира Темура чаще воспринималась как локальный символ, чем как часть мировой истории. Но ведь это земля, где случилось два великих возрождения, где творили Ибн Сина, аль-Беруни и ал-Хорезми», — отметил автор.

По его словам, сегодня страна возвращает себе память о своем месте в мировой цивилизации.

Материал «Моя душевная боль» опубликован в «Российской газете».

На первый взгляд, заголовок статьи может показаться мрачным и задать тексту оттенок пессимизма. Но в нем нет ни осуждения, ни упрека. Речь идет не о том, чтобы очернять прошлое или таить обиды на ушедших. И уж тем более не о том, чтобы ценность сегодняшних светлых дней и достижений подчеркивать сравнением с темными страницами истории.

Кудратилла Рафиков сначала опубликовал статью «Аламим бор» дома, на родине, затем она вышла и в российской прессе.

Автор, останавливаясь на наследии таких великих ученых, как Ибн Сина, Беруни, Хорезми, Фаргони, вносивших вклад в мировую науку на протяжении веков, рассматривает создаваемый сегодня Центр исламской цивилизации и возвращаемые на родину культурные артефакты как важный элемент национального возрождения.

Он отмечает, что научные идеи и открытия наших великих предков в свое время вписали новые страницы не только в точные науки, но и в историю, географию, философию, культуру, искусство и архитектуру, обогатив мировую цивилизацию.

Достаточно вспомнить, что именно Абу Мусо Мухаммад ал-Хорезми заложил основы современной системы счета. А Абу Али ибн Сина написал свой бессмертный труд «Канон врачебной науки». Вспомним Абу Райхон Беруни, который с помощью простой астролябии с редкой точностью измерил радиус Земли. Христофор Колумб, открывая Америку, опирался именно на расчеты Ахмада ал-Фергани. Все это доказательство безграничного ума и величайшего научного наследия наших предков, подчеркивает Кудратилла Рафиков.

«Я и сегодня остаюсь при прежнем убеждении: Узбекистан и его народ, много лет вынужденные жить в бедах и испытаниях, ныне идут не только по пути укрепления государственного суверенитета. Мы возвращаем себе то, что было забыто и безжалостно вырвано из сердца, — память о великом прошлом, культуру и наследие предков. Этот благородный труд — не просто возрождение истории, это поиск подлинного лица нации, обретение духовной силы и обновления. В этом наша истина и объективная справедливость», — пишет политолог.

