21:54
Бизнес

Комил Алламжонов стал специальным советником Университета Джорджа Вашингтона

Комил Алламжонов получил возможность представлять Центральную Азию в ведущих аналитических центрах США.

Программа Центральной Азии (CAP), действующая при Институте европейских, российских и евразийских исследований (IERES) при Университете Джорджа Вашингтона, объявила о назначении Комила Алламжонова специальным консультантом.

Президент университета Эллен Гранберг лично поздравила Алламжонова с новой должностью.

Комил Алламжонов также продолжит исполнять свои обязанности в качестве независимого советника главы администрации президента Узбекистана Саиды Мирзиеевой.

Глава программы Себастьян Пейруз подчеркнул, что это назначение имеет решающее значение для более глубокого понимания процессов в Узбекистане и Центральной Азии в целом, а также для их донесения до мирового сообщества.

«Присоединение Алламжонова в качестве консультанта демонстрирует стремление CAP укреплять диалог между академическими кругами и практиками, а также объективно оценивать проводимые реформы в Центральной Азии», — сказал он.

Себастьян Пейруз также отметил деятельность Алламжонова в средствах массовой информации, его вклад в продвижение узбекской культуры и участие в проектах, направленных на повышение безопасности дорожного движения и качества образования.

Центральноазиатская программа действует в рамках IERES при крупнейшей школе международных отношений в США — Школе Эллиотта. Программа нацелена на развитие научных исследований по Центральной Азии, стать диалоговой платформой, объединяющей экспертов и политиков.

Она охватывает пять стран Центральной Азии — Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, а также Афганистан, Азербайджан, Синьцзян и Монголию.

Программа проводит исследования по многим направлениям, таким как политология, социология, антропология, экономика, история, безопасность и глобализация. На этой основе будут реализовываться международные проекты и свободно обсуждаться различные точки зрения. Назначение Алламжонова означает дипломатическую победу Узбекистана, который получает возможность представлять единую позицию Центральной Азии в США.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/345161/
просмотров: 439
