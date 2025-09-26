Узбекистан активно вносит вклад в глобальное движение за здоровье детей

Впервые в истории Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Узбекистан проводит специальное мероприятие, посвященное глобальной международной инициативе по повышению выживаемости и уменьшению страданий детей с онкологическими и другими жизнеугрожающими заболеваниями. Об этом сообщают СМИ.

Мероприятие организовано правительством Узбекистана, ВОЗ, детской исследовательской больницей «Сент Джуд» (St. Jude) и Фондом Zamin.

В мероприятии приняли участие первые леди Азербайджана, Анголы, Вьетнама, Гватемалы, Сербии, Турции, супруга премьер-министра Ливана, генеральный директор ВОЗ, президент ЭКОСОС, лидер и руководство детской исследовательской больницы «Сент Джуд», министры здравоохранения Анголы, Армении, Бангладеш, Мозамбика, Доминиканской Республики, Нигерии, Казахстана, Катара, Республики Конго, Кыргызстана, Мальты, Монголии, ОАЭ, Перу, Таджикистана, Тимор-Леште, Тувалу, Турции, Чада, Ямайки; представители руководства структур здравоохранения Венгрии, Индонезии, России, Танзании, международных организаций, экспертного сообщества и гражданского сектора.

В рамках мероприятия представлены результаты работы Глобальной инициативы по борьбе с детским раком и Глобальной платформы по обеспечению доступа к противораковым препаратам для детей. Участники подтвердили приверженность достижению показателя в 60 процентов выживаемости детей с онкологическими заболеваниями к 2030 году за счет развития справедливых, интегрированных и основанных на местных ресурсах систем здравоохранения.

Фото фонда Zamin

В своем обращении к участникам мероприятия председатель попечительского совета Фонда Zamin Зироат Мирзиеева отметила, что в настоящее время более 2 миллиардов детей во всем мире находятся в зоне риска или страдают от неинфекционных заболеваний.

«Это почти треть населения планеты. Миллионы из них борются с раком. Несмотря на достижения современной медицины, уровень выживаемости остается разным: в развитых странах он выше 80 процентов, в развивающихся — ниже 30 процентов. Этот разрыв недопустимо велик. Мы обязаны предпринять шаги для предотвращения подобной трагедии!» — сказала она.

Во время выступления, генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус подчеркнул, что каждый ребенок, страдающий онкологией, заслуживает равного права на борьбу за свою жизнь, вне зависимости от страны или общины, из которой он родом.

Фото фонда Zamin

«Именно поэтому мы запустили Глобальную инициативу ВОЗ по детскому раку. Результаты говорят сами за себя: программа помогла более чем 400 тысячам детей в 80 странах с низкими и средними доходами населения», — отметил он.

Выступая на мероприятии, президент детской исследовательской больницей «Сент Джуд» Джеймс Р.Даунинг заявил, чтобы исполнить наше обещание, что ни один ребенок не умрет в самом расцвете жизни, мы закладываем основы Глобальной инициативы по серповидноклеточной анемии, направленной на повышение показателей выживаемости среди детей с этим заболеванием.

Я призываю каждую страну Организации Объединенных Наций присоединиться к обеим глобальным инициативам. Это должно стать приоритетом для всех стран. Джеймс Р.Даунинг

Гостями мероприятия также стали дети, столкнувшиеся с этими заболеваниями. Их трогательные истории нашли глубокий отклик среди участников. От Узбекистана о своем пути рассказала юная выпускница и волонтер Mehrli maktab Самира Идрисова.

Фото фонда Zamin

Узбекистан активно вносит вклад в глобальное движение за здоровье детей. В последние годы в стране реализованы масштабные программы по снижению смертности от детского рака, мобилизованы дополнительные ресурсы, внедрены новые стандарты диагностики и лечения, а также расширен доступ к лекарственным средствам.

В стране утверждена Национальная стратегия по борьбе с детским раком на 2025–2030 годы, согласованная с рамочной программой ВОЗ CureAll и предусматривающая повышение уровня раннего выявления до 65 процентов, увеличение однолетней выживаемости с 34 до 90 процентов, пятилетней — до 60 процентов, а также стопроцентное обеспечение специализированной мультидисциплинарной помощью.

Более того, в Ташкенте создан Международный академический хаб по детскому раку, который нацелен на интеграцию международных стандартов в сфере диагностики, подготовки специалистов и внедрения инноваций, а также обмена передовым опытом и развития современных клинических исследований.

Мероприятие стало значимой международной площадкой для обмена опытом, демонстрации солидарности и продвижения инновационных решений в борьбе с одной из наиболее острых и часто недооцененных проблем в глобальном здравоохранении.

Обсуждение продолжилось в формате панельных дискуссий, посвященных вопросам поддержания прогресса в лечении детского рака и реализации глобальной инициативы по борьбе с серповидноклеточной анемией.