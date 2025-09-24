12:09
МПЦ и Alipay+ планируют запустить взаимный прием QR-платежей

ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» (МПЦ), оператор национальной платежной системы «Элкарт» и компания Alipay+ подписали в Шанхае (КНР) меморандум о взаимопонимании. Соглашение заключено в рамках задач, поставленных руководством Национального банка Кыргызской Республики, направленных на развитие цифровых платежей, трансграничных расчетов и международного сотрудничества.

Стороны подтвердили готовность к запуску масштабного проекта, который позволит в будущем осуществлять взаимный прием QR-платежей. Документ фактически открывает цифровой мост между Кыргызстаном и Китаем, а также другими странами, где представлен Alipay+. Сегодня возможности оплаты по QR-коду для иностранных туристов в КР ограничены. Новый проект откроет путь к их полноценному внедрению: с помощью сети ELQR и мобильных приложений партнеров Alipay+ пользователи смогут совершать покупки и оплачивать услуги так же удобно, как у себя дома.

Документ предполагает совместную работу по развитию инфраструктуры платежных и эквайринговых систем, а также внедрение взаимного приема трансграничных QR-платежей через сеть ELQR и приложения партнеров Alipay+. Это позволит бизнесу и пользователям из обоих государств получать новые возможности для удобных и безопасных расчетов.

В дальнейшем стороны планируют запуск совместных проектов и пилотных инициатив. Основное внимание будет уделено надежности, соблюдению регуляторных требований и защите данных.

«Это соглашение прокладывает цифровой мост между Кыргызстаном и Китаем и расширяет наше участие в международной финансовой экосистеме. Проект станет частью стратегии по развитию современных платежных сервисов. Для туристов и гостей КР это будет означать возможность оплачивать товары и услуги через привычные приложения Alipay+. Для местных предпринимателей — доступ к миллионам пользователей Alipay+ и дополнительный поток клиентов. А для граждан Кыргызстана — удобство оплаты товаров и услуг не только в КНР, но и в других странах, где представлен Alipay+», — отметил председатель правления ЗАО «МПЦ» Алтымыш Туратбеков.

В Alipay+ подчеркнули, что проект укрепит связи между международной экосистемой Alipay+ и национальной системой ELQR, став еще одним инструментом для развития трансграничных платежей и углубления партнерства между Кыргызстаном и Китаем.

В подписании приняли участие председатель правления ЗАО «МПЦ» Алтымыш Туратбеков и директор по международной государственной политике и связям с государственными органами Alipay + Иньфан Чжаном. Меморандум подписан при поддержке Национального банка Кыргызской Республики и торгового представительства МЭиК в КНР, которые сыграли ключевую роль в организации платформы для конструктивного диалога.

Для справки

Alipay+ — международная платформа цифровых платежей, разработанная китайской компанией Ant International. Она объединяет ведущие электронные кошельки и платежные приложения по всему миру, позволяя пользователям оплачивать покупки за рубежом в привычном приложении, а бизнесу — принимать платежи от миллионов клиентов.

На зарубежных рынках Alipay+ представлен в 57 странах и регионах, охватывая десятки миллионов торговцев и множество платежных партнеров. 
