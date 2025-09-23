MEGA усилила связь 4G в десятках населенных пунктов по всему Кыргызстану

Государственный оператор сотовой связи MEGA продолжает уверенно развивать телекоммуникационную инфраструктуру Кыргызстана. В рамках стратегии повышения качества обслуживания компания активно вводит в эксплуатацию новые базовые станции и модернизирует существующие объекты, обеспечивая абонентов стабильной связью и быстрым мобильным интернетом.

По итогам лета 2025 года значительно улучшено покрытие 4G в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Чолпон-Ате, Балыкчи, Узгене, Кара-Балте и Токмаке. Параллельно расширена зона действия сети и в десятках сел по всей стране:

Баткенская область: Центральное (Жаштык);

Джалал-Абадская область: Пригородное, Кедей-Арык, Жоонкунгой, Кара-Башат, Ак-Терек, Казарман, Каныш-Кыя, Жер-Капчыгай, Колот, Торук, Улук, Кош-Алмурут, Ызар;

Иссык-Кульская область: Кайнар, Сары-Ой, Джаны-Арык, Бактуу-Долоноту, Ак-Булун, Беловодское, Tюрген, Ак-Булак, Зындан (Токтогул), Кызыл-Орюк, Тору-Айгыр, Кичи-Джаргылчак, Ак-Олен, Тамчи, Чок-Тал, Ичке-Суу, Шаты, Кош-Кель, Джаны-Арык, Долон;

Нарынская область: Терек, Байгенчек, Каиынды-Булак, Джер-Кечкю, Озгерюш, 8 Марта, Джан-Булак, Сары-Ой, Большевик, Кочкорка, Ак-Тал, Кызыл-Сеок;

Ошская область: Бодур-Таш, Савай, Ак-Буура-1, Ак-Буура-2, Ак-Буура-3, Ак-Буура-4, Лаглан, Тээке, Какыр-Пилтан, Маданият, Ана-Кызыл, Кенеш, Кызыл-Кырман, Чакмак, Кара-Кульджа, Ылай-Талаа, Кенеш, Сай, Ара-Кель, Осор, Учбай, Чучук, Кызыл-Абад, имени Гагарина (Тоо-Ашкан), Карчабек, Кызыл-Тоо, Кесов, Чертик;

Таласская область: Уч-Эмчек, Джийде, Маданият, Урмарал, Шекер, Аманбаево;

Чуйская область: Беловодское, Новопокровка (Логвиненковский айыльный округ), Новопокровка (Новопокровский айыльный округ), Беш-Кунгей, Чуй, Карагай-Булак, Панфиловское, Алексеевка, Ровное, Чалдыбар, Новопавловка, Большевик, Заря.

Кроме того, в этот период введены в эксплуатацию новые базовые станции 4G:

Нарынская область: село Джер-Кечкю;

Джалал-Абадская область: села Бирлик и Кетерме (Сары-Камышский айыльный округ).

«Для MEGA важно, чтобы современные цифровые сервисы были доступны не только жителям городов, но и сельских регионов. Мы стремимся к тому, чтобы качественная связь стала инструментом для учебы, бизнеса, работы и общения абсолютно для всех граждан Кыргызстана», — отметили в пресс-службе оператора.

Благодаря масштабной модернизации жители и гости страны получают более стабильный интернет, а вместе с ним новые возможности для развития в цифровую эпоху.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.