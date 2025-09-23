15:58
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.04
Бизнес

MEGA усилила связь 4G в десятках населенных пунктов по всему Кыргызстану

Государственный оператор сотовой связи MEGA продолжает уверенно развивать телекоммуникационную инфраструктуру Кыргызстана. В рамках стратегии повышения качества обслуживания компания активно вводит в эксплуатацию новые базовые станции и модернизирует существующие объекты, обеспечивая абонентов стабильной связью и быстрым мобильным интернетом.

По итогам лета 2025 года значительно улучшено покрытие 4G в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Чолпон-Ате, Балыкчи, Узгене, Кара-Балте и Токмаке. Параллельно расширена зона действия сети и в десятках сел по всей стране:

  • Баткенская область: Центральное (Жаштык);
  • Джалал-Абадская область: Пригородное, Кедей-Арык, Жоонкунгой, Кара-Башат, Ак-Терек, Казарман, Каныш-Кыя, Жер-Капчыгай, Колот, Торук, Улук, Кош-Алмурут, Ызар;
  • Иссык-Кульская область: Кайнар, Сары-Ой, Джаны-Арык, Бактуу-Долоноту, Ак-Булун, Беловодское, Tюрген, Ак-Булак, Зындан (Токтогул), Кызыл-Орюк, Тору-Айгыр, Кичи-Джаргылчак, Ак-Олен, Тамчи, Чок-Тал, Ичке-Суу, Шаты, Кош-Кель, Джаны-Арык, Долон;
  • Нарынская область: Терек, Байгенчек, Каиынды-Булак, Джер-Кечкю, Озгерюш, 8 Марта, Джан-Булак, Сары-Ой, Большевик, Кочкорка, Ак-Тал, Кызыл-Сеок;
  • Ошская область: Бодур-Таш, Савай, Ак-Буура-1, Ак-Буура-2, Ак-Буура-3, Ак-Буура-4, Лаглан, Тээке, Какыр-Пилтан, Маданият, Ана-Кызыл, Кенеш, Кызыл-Кырман, Чакмак, Кара-Кульджа, Ылай-Талаа, Кенеш, Сай, Ара-Кель, Осор, Учбай, Чучук, Кызыл-Абад, имени Гагарина (Тоо-Ашкан), Карчабек, Кызыл-Тоо, Кесов, Чертик;
  • Таласская область: Уч-Эмчек, Джийде, Маданият, Урмарал, Шекер, Аманбаево;
  • Чуйская область: Беловодское, Новопокровка (Логвиненковский айыльный округ), Новопокровка (Новопокровский айыльный округ), Беш-Кунгей, Чуй, Карагай-Булак, Панфиловское, Алексеевка, Ровное, Чалдыбар, Новопавловка, Большевик, Заря.

Кроме того, в этот период введены в эксплуатацию новые базовые станции 4G:

  • Нарынская область: село Джер-Кечкю;
  • Джалал-Абадская область: села Бирлик и Кетерме (Сары-Камышский айыльный округ).

«Для MEGA важно, чтобы современные цифровые сервисы были доступны не только жителям городов, но и сельских регионов. Мы стремимся к тому, чтобы качественная связь стала инструментом для учебы, бизнеса, работы и общения абсолютно для всех граждан Кыргызстана», — отметили в пресс-службе оператора.

Благодаря масштабной модернизации жители и гости страны получают более стабильный интернет, а вместе с ним новые возможности для развития в цифровую эпоху.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/344578/
просмотров: 231
Версия для печати
Материалы по теме
В MegaPay доступно приобретение тонировки по льготным тарифам
Кешбэк 100 процентов за каждую поездку: акция MegaPay для жителей Джалал-Абада
MEGA открыла новый центр продаж и обслуживания в Ошской области
Выгодная акция от MegaPay для предпринимателей южного региона
MIX от MEGA — тариф, который ты собираешь сам
Онлайн-регистрация IMEI-кодов от КМРЦ: надежно и доступно для всех
Собери свой MIX тариф от MEGA
Мгновенное подключение и максимум выгоды: тариф «Мамлекеттик» от MEGA
Оплачивай легко: MegaPay запускает суперскидку на NFC-аксессуары до конца года
Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: связь для тех, кто служит народу
Популярные новости
Акция MBANK набирает обороты: скидки по&nbsp;всей стране до&nbsp;15&nbsp;процентов Акция MBANK набирает обороты: скидки по всей стране до 15 процентов
ZALKAR ENGINEERING: Строим не&nbsp;просто дома, а&nbsp;ваше будущее ZALKAR ENGINEERING: Строим не просто дома, а ваше будущее
&laquo;Банк Компаньон&raquo; представил премиальную карту Kompanion Prime «Банк Компаньон» представил премиальную карту Kompanion Prime
Подписка &laquo;Яндекс Плюс&raquo; для держателей карт &laquo;Элкарт+&raquo; Подписка «Яндекс Плюс» для держателей карт «Элкарт+»
Бизнес
MEGA усилила связь 4G&nbsp;в&nbsp;десятках населенных пунктов по&nbsp;всему Кыргызстану MEGA усилила связь 4G в десятках населенных пунктов по всему Кыргызстану
200 сомов в&nbsp;подарок и&nbsp;кешбэк до&nbsp;50&nbsp;процентов: откройте детскую карту MJunior 200 сомов в подарок и кешбэк до 50 процентов: откройте детскую карту MJunior
В&nbsp;сети&nbsp;О! запущен новый код 506&nbsp;&mdash; заберите VIP-номер бесплатно В сети О! запущен новый код 506 — заберите VIP-номер бесплатно
Вместе за&nbsp;чистоту: &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;Beeline провели субботник в&nbsp;Бишкеке Вместе за чистоту: «Элдик Банк» и Beeline провели субботник в Бишкеке
23 сентября, вторник
15:57
Чиновников и депутатов села Байтик обвиняют в земельных махинациях Чиновников и депутатов села Байтик обвиняют в земельных...
15:43
Япония передала медикам и школам Таласской области оборудование на $263 тысячи
15:20
Кыргызстанец смог вернуть деньги за непринятые билеты с помощью омбудсмена
15:15
Депутаты отклонили законопроект о запрете использования LED-ламп в фарах авто
15:03
Каждая третья женщина в мире подвергнется сексуальному насилию — ООН