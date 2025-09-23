12:50
Бизнес

В сети О! запущен новый код 506 — заберите VIP-номер бесплатно

Мобильный оператор О! запустил новый код 506, который расширяет выбор красивых, легко запоминающихся номеров. И теперь при подключении любого тарифа линейки «Переходи на О! Комбо» на полгода вперед вы получаете премиальный номер в подарок!

Только не откладывайте на потом — красивые номера любят тех, кто действует первым. Забирайте свой стильный номер прямо сейчас: в O!Store или с помощью короткой команды. Не упускайте эту возможность совместить выгодную связь и имиджевый номер, который станет вашей визитной карточкой.

Как забрать красивый номер бесплатно:

1. Сначала подключите тариф из линейки «Переходи на О! Комбо» на полгода, набрав команду в смартфоне:

Тариф

Стоимость тарифа за полгода

Категория номера в подарок

Команда подключения тарифа

Переходи на О! Комбо

2 990 сомов

Gold

*155*2990#

Переходи на О! Комбо Макс

3 990 сомов

VIP или Gold

*155*3990#

Переходи на О! Комбо Безлимит

4 990 сомов

VIP или Gold

*155*4990#

2. После активации тарифа на полгода в вашем распоряжении есть неделя, чтобы бесплатно выбрать ваш новый красивый номер по этой ссылке. Как только вы определились с выбором, введите команду в смартфоне: *717*желаемый номер#. Например, вы хотите получить номер 0506668666, для этого наберите команду *717*0506668666#.

О! — премиум-связь, которая объединяет лучшее.

Стоимость указана с учетом всех налогов. После окончания оплаченного периода выбранный тариф автоматически продлится на стандартных условиях. Подробнее: o.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/344546/
