В MegaPay доступно приобретение тонировки по льготным тарифам

MegaPay сообщает об обновлении сервиса по оплате сбора за разрешение на тонирование боковых стекол передних дверей транспортных средств. Теперь оформить тонировку можно еще удобнее — онлайн, по новым тарифам и с расширением категорий автомобилей.

Что изменилось?

Сервис стал доступен не только для легковых автомобилей категории M1, но и для легковых автомобилей, обладающих повышенной проходимостью категории M1G.

Для электромобилей, зарегистрированных на физических лиц-резидентов, введен льготный тариф — 30 тысяч сомов.

Для остальных автомобилей тариф остается прежним: 50 тысяч сомов для физических лиц-резидентов.

Весь процесс оформления разрешения проходит в приложении MegaPay. Пользователям больше не нужно посещать госучреждения или стоять в очередях — все шаги занимают всего несколько минут.

Как это работает?

Скачать или обновить приложение MegaPay (доступно в App Store и Google Play). Перейти в раздел «Сервисы» → «Авто» → «Сервисы УНАА ГА РТСВС» → «Приобретение тонировки». Выбрать автомобиль, зарегистрированный на свое имя, и подтвердить платеж.

Оплатить разрешение можно и за другое лицо — при условии, что у него есть аккаунт в MegaPay.

MegaPay продолжает развивать удобные цифровые сервисы для автомобилистов, делая государственные услуги максимально доступными и простыми.