Кешбэк 100 процентов за каждую поездку: акция MegaPay для жителей Джалал-Абада

С 17 сентября по 16 октября 2025 года жители и гости города Джалал-Абада смогут пользоваться городскими автобусами с максимальной выгодой и комфортом!
MegaPay запускает уникальную акцию: оплачивая проезд через QR-код в приложении, пассажиры получают 100 процентов кешбэка от стоимости каждой поездки.
Как это работает? Все максимально просто и удобно:
-
Установите или обновите приложение MegaPay (доступно в App Store и Google Play).
-
Найдите QR-код MegaPay в автобусе.
-
Отсканируйте его и оплатите проезд с баланса телефона.
-
Сразу же получите всю сумму обратно в виде бонусов на бонусный счет.
Полученные бонусы можно использовать для оплаты последующих поездок!
Важно: бонусы начисляются только при оплате с баланса телефона.
Акция не только выгодна, но и делает городской транспорт современнее и удобнее. Теперь каждая поездка приносит кешбэк и дополнительную выгоду.
MegaPay — это движение вперед, комфорт и забота о каждом пассажире.
Лицензии НБ КР № 3028080120 и № 2027080120 от 08.01.2020.