Бизнес

Кешбэк 100 процентов за каждую поездку: акция MegaPay для жителей Джалал-Абада

С 17 сентября по 16 октября 2025 года жители и гости города Джалал-Абада смогут пользоваться городскими автобусами с максимальной выгодой и комфортом!

MegaPay запускает уникальную акцию: оплачивая проезд через QR-код в приложении, пассажиры получают 100 процентов кешбэка от стоимости каждой поездки.

Как это работает? Все максимально просто и удобно:

  1. Установите или обновите приложение MegaPay (доступно в App Store и Google Play).

  2. Найдите QR-код MegaPay в автобусе.

  3. Отсканируйте его и оплатите проезд с баланса телефона.

  4. Сразу же получите всю сумму обратно в виде бонусов на бонусный счет.

Полученные бонусы можно использовать для оплаты последующих поездок!

Важно: бонусы начисляются только при оплате с баланса телефона.

Акция не только выгодна, но и делает городской транспорт современнее и удобнее. Теперь каждая поездка приносит кешбэк и дополнительную выгоду.

MegaPay — это движение вперед, комфорт и забота о каждом пассажире.

Лицензии НБ КР № 3028080120 и № 2027080120 от 08.01.2020.
