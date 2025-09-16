MEGA открыла новый центр продаж и обслуживания в Ошской области

Государственный оператор сотовой связи MEGA продолжает доказывать: настоящая связь — это не только про технологии, но и про внимание к каждому клиенту. Жители Ошской области получили возможность еще ближе познакомиться с сервисом MEGA: в селе Кызыл-Кыштак по адресу улица Бекмамата Осмонова, 101/7а, открылся современный центр продаж и обслуживания.

В новом офисе абоненты могут быстро и удобно оформить тариф, подключить дополнительные услуги, получить профессиональную консультацию или просто задать интересующий вопрос специалистам, готовым помочь в любой ситуации.

Центр создан с акцентом на комфорт и удобство: просторное помещение, современное оборудование и квалифицированная команда делают посещение приятным и комфортным.

Расширяя сеть филиалов, MEGA подтверждает свое стремление быть рядом с абонентами по всей стране, обеспечивая качественную, доступную и по-настоящему надежную связь.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, № 18-0326-КР, № 18-0303-КР, № 15-1446-КР, № 16-0090-КР, № 18-0261-КР.