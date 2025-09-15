Государственный оператор сотовой связи MEGA предлагает уникальный тариф MIX, который позволяет пользователям самостоятельно формировать набор услуг под свои желания.
Всего за 540 сомов вы получаете:
- 50 ГБ высокоскоростного интернета;
- раздачу всего интернет-трафика;
- безлимитные звонки и СМС внутри сети MEGA;
- 30 минут на номера других мобильных операторов КР;
- 50 ТВ-каналов в сервисе MegaTV.
Главная особенность MIX — возможность каждый месяц БЕСПЛАТНО выбирать две дополнительные опции из десяти доступных:
- +30 ГБ высокоскоростного интернета;
- +30 минут на номера других мобильных операторов КР;
- +MegaTV Premium (200 каналов);
- +безлимит на WhatsApp, Telegram, Instagram; подписка «Яндекс Плюс» с доступом к «Кинопоиску», «Яндекс Музыке», «Яндекс Книгам», а еще к скидкам до 10 процентов на поездки в тарифах «Комфорт» и выше в «Яндекс Go»;
- +онлайн-кинотеатр «Этномедиа»;
- +онлайн-кинотеатр Start;
- +онлайн-кинотеатр Megogo;
- +онлайн-кинотеатр Wink;
- +«Ночь без границ» — безлимитный ночной интернет-трафик.
Подключить и управлять тарифом абоненты могут через мобильное приложение MEGA24 или с помощью команды *778*540#.
Тариф MIX — это про свободу и удобство: абоненты MEGA сами решают, какие услуги им нужны и каким будет их мобильный вайб.
MIX от MEGA — твой тариф, твои правила.
Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.