Государственный оператор сотовой связи MEGA предлагает уникальный тариф MIX, который позволяет пользователям самостоятельно формировать набор услуг под свои желания.

Всего за 540 сомов вы получаете:

50 ГБ высокоскоростного интернета;

раздачу всего интернет-трафика;

безлимитные звонки и СМС внутри сети MEGA;

30 минут на номера других мобильных операторов КР;

50 ТВ-каналов в сервисе MegaTV.

Главная особенность MIX — возможность каждый месяц БЕСПЛАТНО выбирать две дополнительные опции из десяти доступных:

+30 ГБ высокоскоростного интернета;

+30 минут на номера других мобильных операторов КР;

+MegaTV Premium (200 каналов);

+безлимит на WhatsApp, Telegram, Instagram; подписка «Яндекс Плюс» с доступом к «Кинопоиску», «Яндекс Музыке», «Яндекс Книгам», а еще к скидкам до 10 процентов на поездки в тарифах «Комфорт» и выше в «Яндекс Go»;

+онлайн-кинотеатр «Этномедиа»;

+онлайн-кинотеатр Start;

+онлайн-кинотеатр Megogo;

+онлайн-кинотеатр Wink;

+«Ночь без границ» — безлимитный ночной интернет-трафик.

Подключить и управлять тарифом абоненты могут через мобильное приложение MEGA24 или с помощью команды *778*540#.

Тариф MIX — это про свободу и удобство: абоненты MEGA сами решают, какие услуги им нужны и каким будет их мобильный вайб.

MIX от MEGA — твой тариф, твои правила.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.