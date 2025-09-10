Онлайн-регистрация IMEI-кодов от КМРЦ: надежно и доступно для всех

Владельцам мобильных телефонов в Кыргызстане больше не нужно тратить время на сложные процедуры регистрации. Благодаря сервису Кыргызского мобильного регистрационного центра каждый гражданин может зарегистрировать свой телефон по IMEI-коду не выходя из дома.
Как проходит регистрация:
-
Перейдите на сайт: imei.kg.
-
Узнайте свой IMEI, набрав на телефоне команду *#06#.
-
Введите 15-значный код в поле «Регистрация IMEI».
-
Выберите категорию «Гражданин Кыргызской Республики».
-
Заполните личные данные.
-
Подтвердите личность через портал «Тундук» или сделав селфи.
Внимание! Одноразовый пароль не приходит по SMS, а доступен в приложении «Тундук». Для этого перейдите в раздел «Цифровые документы», далее «Идентификационная карта», взмахните QR-код вверх, и в правом нижнем углу будет ваш временный пароль.
-
Введите одноразовый пароль, доступный в приложении «Тундук».
После ввода данных и IMEI-кодов система автоматически переходит к оплате.
Оплатить услугу можно разными способами:
-
единым QR-кодом;
-
банковскими картами «Элкарт», VISA, MasterCard, UnionPay;
-
через мобильное приложение MegaPay.
Если у вас возникли вопросы, специалисты центра всегда готовы помочь:
-
по номеру +996 (997) 997 997 (звонок или WhatsApp);
-
по адресу: город Бишкек, улица Михаила Фрунзе, 393а;
-
в любом из офисов государственного сотового оператора MEGA по всему Кыргызстану.
Благодаря новому сервису регистрация IMEI стала быстрой, простой и доступной для всех жителей страны. Теперь защитить свой телефон от блокировки можно всего за несколько кликов!
КМРЦ — государственный оператор IMEI, которому можно доверять!