Онлайн-регистрация IMEI-кодов от КМРЦ: надежно и доступно для всех

Владельцам мобильных телефонов в Кыргызстане больше не нужно тратить время на сложные процедуры регистрации. Благодаря сервису Кыргызского мобильного регистрационного центра каждый гражданин может зарегистрировать свой телефон по IMEI-коду не выходя из дома.

Как проходит регистрация:

Перейдите на сайт: imei.kg. Узнайте свой IMEI, набрав на телефоне команду *#06#. Введите 15-значный код в поле «Регистрация IMEI». Выберите категорию «Гражданин Кыргызской Республики». Заполните личные данные. Подтвердите личность через портал «Тундук» или сделав селфи.

Внимание! Одноразовый пароль не приходит по SMS, а доступен в приложении «Тундук». Для этого перейдите в раздел «Цифровые документы», далее «Идентификационная карта», взмахните QR-код вверх, и в правом нижнем углу будет ваш временный пароль. Введите одноразовый пароль, доступный в приложении «Тундук».

После ввода данных и IMEI-кодов система автоматически переходит к оплате.

Оплатить услугу можно разными способами:

единым QR-кодом;

банковскими картами «Элкарт», VISA, MasterCard, UnionPay;

через мобильное приложение MegaPay.

Если у вас возникли вопросы, специалисты центра всегда готовы помочь:

по номеру +996 (997) 997 997 (звонок или WhatsApp);

по адресу: город Бишкек, улица Михаила Фрунзе, 393а;

в любом из офисов государственного сотового оператора MEGA по всему Кыргызстану.

Благодаря новому сервису регистрация IMEI стала быстрой, простой и доступной для всех жителей страны. Теперь защитить свой телефон от блокировки можно всего за несколько кликов!

КМРЦ — государственный оператор IMEI, которому можно доверять!