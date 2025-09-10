10:43
Онлайн-регистрация IMEI-кодов от КМРЦ: надежно и доступно для всех

Владельцам мобильных телефонов в Кыргызстане больше не нужно тратить время на сложные процедуры регистрации. Благодаря сервису Кыргызского мобильного регистрационного центра каждый гражданин может зарегистрировать свой телефон по IMEI-коду не выходя из дома.

Как проходит регистрация:

  1. Перейдите на сайт: imei.kg.

  2. Узнайте свой IMEI, набрав на телефоне команду *#06#.

  3. Введите 15-значный код в поле «Регистрация IMEI».

  4. Выберите категорию «Гражданин Кыргызской Республики».

  5. Заполните личные данные.

  6. Подтвердите личность через портал «Тундук» или сделав селфи.
    Внимание! Одноразовый пароль не приходит по SMS, а доступен в приложении «Тундук». Для этого перейдите в раздел «Цифровые документы», далее «Идентификационная карта», взмахните QR-код вверх, и в правом нижнем углу будет ваш временный пароль.

  7. Введите одноразовый пароль, доступный в приложении «Тундук».

После ввода данных и IMEI-кодов система автоматически переходит к оплате.

Оплатить услугу можно разными способами:

  • единым QR-кодом;

  • банковскими картами «Элкарт», VISA, MasterCard, UnionPay;

  • через мобильное приложение MegaPay.

Если у вас возникли вопросы, специалисты центра всегда готовы помочь:

  • по номеру +996 (997) 997 997 (звонок или WhatsApp);

  • по адресу: город Бишкек, улица Михаила Фрунзе, 393а;

  • в любом из офисов государственного сотового оператора MEGA по всему Кыргызстану.

Благодаря новому сервису регистрация IMEI стала быстрой, простой и доступной для всех жителей страны. Теперь защитить свой телефон от блокировки можно всего за несколько кликов!

КМРЦ — государственный оператор IMEI, которому можно доверять!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/342892/
просмотров: 264
