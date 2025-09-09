Собери свой MIX тариф от MEGA

Добро пожаловать в мир свободы, где вы — главный режиссер своей мобильной связи!

Тариф MIX от государственного оператора сотовой связи MEGA создан для тех, кто ценит гибкость, выбор и максимум возможностей без лишних ограничений.



Настраивайте его под свои привычки: больше интернета, любимые фильмы, музыка, соцсети или все сразу — теперь это не пожелание, а реальность.

Что вы получаете по умолчанию:

• 50 гигабайт интернета;

• безлимитные звонки внутри сети;

• 200 SMS в сутки внутри сети;

• 30 минут на другие номера;

• бесплатная раздача интернета;

• 50 ТВ-каналов на MegaTV.

И это еще не все! Каждый месяц вы можете бесплатно выбрать две дополнительные опции из 10 крутых бонусов:

+30 гигабайт интернета;

+30 минут на другие сети;

MegaTV Premium (200 каналов);

безлимит на WhatsApp, Telegram, Instagram;

«Яндекс Плюс»;

онлайн-кинотеатр «Этномедиа»;

онлайн-кинотеатр Start;

онлайн-кинотеатр Megogo;

онлайн-кинотеатр Wink;

«Ночь без границ» — интернет без ограничений ночью.

Все опции подключаются и управляются легко через приложение MEGA24.

Активировать тариф можно с помощью команды *778*540#, через приложение MEGA24, в центрах продаж и обслуживания MEGA или по телефону контакт-центра.



Выбирайте. Меняйте. Управляйте. Живите на своей волне вместе с MEGA!