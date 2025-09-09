Собери свой MIX тариф от MEGA

Добро пожаловать в мир свободы, где вы — главный режиссер своей мобильной связи!
Тариф MIX от государственного оператора сотовой связи MEGA создан для тех, кто ценит гибкость, выбор и максимум возможностей без лишних ограничений.
Настраивайте его под свои привычки: больше интернета, любимые фильмы, музыка, соцсети или все сразу — теперь это не пожелание, а реальность.
Что вы получаете по умолчанию:
• 50 гигабайт интернета;
• безлимитные звонки внутри сети;
• 200 SMS в сутки внутри сети;
• 30 минут на другие номера;
• бесплатная раздача интернета;
• 50 ТВ-каналов на MegaTV.
И это еще не все! Каждый месяц вы можете бесплатно выбрать две дополнительные опции из 10 крутых бонусов:
-
+30 гигабайт интернета;
-
+30 минут на другие сети;
-
MegaTV Premium (200 каналов);
-
безлимит на WhatsApp, Telegram, Instagram;
-
«Яндекс Плюс»;
-
онлайн-кинотеатр «Этномедиа»;
-
онлайн-кинотеатр Start;
-
онлайн-кинотеатр Megogo;
-
онлайн-кинотеатр Wink;
-
«Ночь без границ» — интернет без ограничений ночью.
Все опции подключаются и управляются легко через приложение MEGA24.
Активировать тариф можно с помощью команды *778*540#, через приложение MEGA24, в центрах продаж и обслуживания MEGA или по телефону контакт-центра.
Выбирайте. Меняйте. Управляйте. Живите на своей волне вместе с MEGA!