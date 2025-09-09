11:11
Бизнес

Собери свой MIX тариф от MEGA

Добро пожаловать в мир свободы, где вы — главный режиссер своей мобильной связи!

Тариф MIX от государственного оператора сотовой связи MEGA создан для тех, кто ценит гибкость, выбор и максимум возможностей без лишних ограничений.

Настраивайте его под свои привычки: больше интернета, любимые фильмы, музыка, соцсети или все сразу — теперь это не пожелание, а реальность.

Что вы получаете по умолчанию:

• 50 гигабайт интернета;
• безлимитные звонки внутри сети;
• 200 SMS в сутки внутри сети;
• 30 минут на другие номера;
• бесплатная раздача интернета;
• 50 ТВ-каналов на MegaTV.

И это еще не все! Каждый месяц вы можете бесплатно выбрать две дополнительные опции из 10 крутых бонусов:

  • +30 гигабайт интернета;

  • +30 минут на другие сети;

  • MegaTV Premium (200 каналов);

  • безлимит на WhatsApp, Telegram, Instagram;

  • «Яндекс Плюс»;

  • онлайн-кинотеатр «Этномедиа»;

  • онлайн-кинотеатр Start;

  • онлайн-кинотеатр Megogo;

  • онлайн-кинотеатр Wink;

  • «Ночь без границ» — интернет без ограничений ночью.

Все опции подключаются и управляются легко через приложение MEGA24.
Активировать тариф можно с помощью команды *778*540#, через приложение MEGA24, в центрах продаж и обслуживания MEGA или по телефону контакт-центра.

Выбирайте. Меняйте. Управляйте. Живите на своей волне вместе с MEGA!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/342747/
просмотров: 87
