13:10
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Бизнес

Мгновенное подключение и максимум выгоды: тариф «Мамлекеттик» от MEGA

Государственный оператор сотовой связи MEGA с особой гордостью и уважением напоминает: для учителей, врачей, сотрудников МВД, МЧС, военнослужащих и всех работников государственных учреждений действует уникальный тариф «Мамлекеттик».

Это не просто выгодное предложение — это символ признательности и благодарности тем, кто каждый день стоит на страже интересов народа, охраняет здоровье, безопасность и будущее Кыргызстана.

Всего за 250 сомов в месяц тариф «Мамлекеттик» открывает:

  • 40 ГБ интернета на максимальной скорости;

  • бесплатную раздачу интернета;

  • 20 минут на звонки другим операторам;

  • безлимитные звонки и SMS внутри MEGA;

  • 50 ТВ-каналов для отдыха после работы.

Подключение тарифа занимает всего пару секунд. Через приложение MEGA24 достаточно открыть раздел «Тарифы» и нажать «Подключить». Система государственного учреждения «Кызмат» мгновенно проверит ваш статус госслужащего, и тариф сразу же будет активирован.

MEGA продолжает создавать тарифы с заботой о кыргызстанцах, укрепляя общение между людьми и даря комфортную, современную и доступную связь.

MEGA — с признательностью тем, кто служит народу!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/342601/
просмотров: 295
Версия для печати
Материалы по теме
Оплачивай легко: MegaPay запускает суперскидку на NFC-аксессуары до конца года
Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: связь для тех, кто служит народу
Футбол в Бишкеке! Поддержи сборную на Кубке Азии U-23 с MEGA и MegaTV
MegaPay удваивает кешбэк в честь Дня независимости Кыргызстана
Связь для тех, кто служит стране: MEGA представила тариф «Мамлекеттик»
Красивый номер со скидкой в честь Дня независимости Кыргызстана
Оплатить налог на жилье и землю можно за пару кликов в MegaPay
MegaPay: оплата детсадов в пару кликов без комиссии и очередей
MEGA открыла новые центры обслуживания в регионах Кыргызстана
Оформите ОСАГО от «КыргызГосстраха» в MegaPay и получите 10 процентов кешбэка
Популярные новости
КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;заказы в&nbsp;&laquo;Еда в&nbsp;Яндекс&nbsp;Go&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
Уланбек Ногаев вошел в&nbsp;состав совета директоров Глобального договора ООН в&nbsp;ЦА Уланбек Ногаев вошел в состав совета директоров Глобального договора ООН в ЦА
Все &laquo;под ключ&raquo;: как &laquo;Т-Мобайл&raquo; оформляет симки иностранцам Все «под ключ»: как «Т-Мобайл» оформляет симки иностранцам
Бизнес
Мгновенное подключение и&nbsp;максимум выгоды: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA Мгновенное подключение и максимум выгоды: тариф «Мамлекеттик» от MEGA
Новый тариф для государственных служащих &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; Новый тариф для государственных служащих «О!Мамлекеттик»
Стартовал набор на&nbsp;бесплатную стажировку для Java-разработчиков от&nbsp;О! Стартовал набор на бесплатную стажировку для Java-разработчиков от О!
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;заказы в&nbsp;&laquo;Еда в&nbsp;Яндекс&nbsp;Go&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
8 сентября, понедельник
13:10
Иного пути нет. В Казахстане создадут министерство искусственного интеллекта Иного пути нет. В Казахстане создадут министерство иску...
12:55
Тюркская универсиада. Сборная КР по вольной борьбе завоевала шесть медалей
12:53
Внимание! Временное отключение газа в части Бишкека
12:41
Соцфонд за два месяца заработал 4,5 миллиарда от инвестирования средств ГНПФ
12:38
Астана, Бишкек и Ташкент определили обязательства по обеспечению попусков воды