Мгновенное подключение и максимум выгоды: тариф «Мамлекеттик» от MEGA

Государственный оператор сотовой связи MEGA с особой гордостью и уважением напоминает: для учителей, врачей, сотрудников МВД, МЧС, военнослужащих и всех работников государственных учреждений действует уникальный тариф «Мамлекеттик».

Это не просто выгодное предложение — это символ признательности и благодарности тем, кто каждый день стоит на страже интересов народа, охраняет здоровье, безопасность и будущее Кыргызстана.

Всего за 250 сомов в месяц тариф «Мамлекеттик» открывает:

40 ГБ интернета на максимальной скорости;

бесплатную раздачу интернета;

20 минут на звонки другим операторам;

безлимитные звонки и SMS внутри MEGA;

50 ТВ-каналов для отдыха после работы.

Подключение тарифа занимает всего пару секунд. Через приложение MEGA24 достаточно открыть раздел «Тарифы» и нажать «Подключить». Система государственного учреждения «Кызмат» мгновенно проверит ваш статус госслужащего, и тариф сразу же будет активирован.

MEGA продолжает создавать тарифы с заботой о кыргызстанцах, укрепляя общение между людьми и даря комфортную, современную и доступную связь.

MEGA — с признательностью тем, кто служит народу!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.