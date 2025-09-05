На память о лете: как прошли киновечера Beeline на Иссык-Куле

В августе сотовый оператор Beeline Кыргызстан подарил жителям и гостям Иссык-Куля незабываемые вечера под открытым небом. Бесплатные кинопоказы проходили на живописных пляжах «Ата-Конуш», «Алтын-Көл», Chaika Resort, «Золотые пески» и «Ак-Марал».

Восемь киновечеров на Иссык-Куле объединили около 1 тысячи 700 гостей — туристов, отдыхающих и местных жителей. Атмосфера праздника, уютная обстановка и веселые моменты сделали эти мероприятия по-настоящему теплыми и запоминающимися.

Все было как в добром кино. Гости смогли сделать яркие кадры в специально подготовленной фотозоне, поучаствовать в конкурсах с подарками от Beeline и, конечно же, насладиться просмотром отечественных фильмов на большом экране. Благодаря поддержке онлайн-кинотеатра «Этномедиа» зрители увидели такие фильмы, как «Полчан 3», «Чаке», «Перегонщик», «Интеллигент» и «Сабак».













Beeline Кыргызстан выражает искреннюю признательность мэрии Чолпон-Аты, а также руководству пансионатов «Алтын-Көл», «Золотые пески», Chaika Resort и «Ак-Марал» за поддержку в проведении мероприятий. Особая благодарность всем посетителям киновечеров, которые сыграли главную роль в этом событии.









Сезон летних кинопоказов завершен, но впереди новые сюрпризы — осень тоже будет яркой! А чтобы осенние вечера стали еще теплее и уютнее, подключайте тарифы линейки «Это», «Безлимит месяц» или «Безлимит неделя» с «Бонусканой» от Beeline. Вы получите доступ к бесплатным бонусам, в том числе к «Этномедиа» и другим онлайн-кинотеатрам.









Выбирайте, подключайте и меняйте бонусы совершенно бесплатно в приложении «Мой Beeline» и смотрите любимые фильмы в отличном качестве там, где вам удобно.

Это возможно. Это Beeline.

