Оплачивай легко: MegaPay запускает суперскидку на NFC-аксессуары до конца года

Теперь делать покупки стало еще проще и выгоднее! MegaPay объявил о масштабной акции: кольца и браслеты с технологией NFC можно приобрести с невероятной скидкой 50 процентов от первоначальной стоимости. Акция продлится до конца 2025 года, так что у пользователей есть время подключиться к новому уровню комфорта.

С NFC-аксессуарами кошелек и банковская карта остаются дома — достаточно поднести стильное кольцо или браслет к терминалу, и оплата пройдет мгновенно.

Чтобы стать обладателем умного аксессуара, нужно всего лишь:

пройти полную банковскую идентификацию в центрах продаж и обслуживания MEGA;

выпустить виртуальную карту MEGA ЭЛКАРТ от ОАО «Айыл Банк» в приложении MegaPay;

от ОАО «Айыл Банк» в приложении MegaPay; забрать NFC-аксессуар в одном из офисов MEGA.

Приобрести аксессуары можно по адресам:

проспект Чуй, 155, «ЦУМ-Айчурек», бутик В17;

улица Юнусалиева, 177/2, ТЦ Beta Stores — 2;

проспект Айтматова, 3, ТЦ Asia Mall, 0-й этаж;

улица Киевская, 148, «Бишкек Парк», 0-й этаж;

улица Горького, 27/1, Vefa Center, 1-й этаж, бутик № 20.

А для тех, кто хочет попробовать бесконтактные платежи уже сегодня — до конца 2025 года NFC-стикеры раздаются абсолютно бесплатно. Это идеальное решение для смартфонов без NFC-модуля.

MegaPay делает шаг в будущее — присоединяйтесь и вы!

Лицензии ГАС КР: №3028080120 и №2027080120 от 08.01.2020.