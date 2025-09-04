Оплачивай легко: MegaPay запускает суперскидку на NFC-аксессуары до конца года

Теперь делать покупки стало еще проще и выгоднее! MegaPay объявил о масштабной акции: кольца и браслеты с технологией NFC можно приобрести с невероятной скидкой 50 процентов от первоначальной стоимости. Акция продлится до конца 2025 года, так что у пользователей есть время подключиться к новому уровню комфорта.
С NFC-аксессуарами кошелек и банковская карта остаются дома — достаточно поднести стильное кольцо или браслет к терминалу, и оплата пройдет мгновенно.
Чтобы стать обладателем умного аксессуара, нужно всего лишь:
- пройти полную банковскую идентификацию в центрах продаж и обслуживания MEGA;
- выпустить виртуальную карту MEGA ЭЛКАРТ от ОАО «Айыл Банк» в приложении MegaPay;
- забрать NFC-аксессуар в одном из офисов MEGA.
Приобрести аксессуары можно по адресам:
- проспект Чуй, 155, «ЦУМ-Айчурек», бутик В17;
- улица Юнусалиева, 177/2, ТЦ Beta Stores — 2;
- проспект Айтматова, 3, ТЦ Asia Mall, 0-й этаж;
- улица Киевская, 148, «Бишкек Парк», 0-й этаж;
- улица Горького, 27/1, Vefa Center, 1-й этаж, бутик № 20.
А для тех, кто хочет попробовать бесконтактные платежи уже сегодня — до конца 2025 года NFC-стикеры раздаются абсолютно бесплатно. Это идеальное решение для смартфонов без NFC-модуля.
MegaPay делает шаг в будущее — присоединяйтесь и вы!
Лицензии ГАС КР: №3028080120 и №2027080120 от 08.01.2020.