09:13
USD 87.44
EUR 101.92
RUB 1.08
Бизнес

Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: связь для тех, кто служит народу

Государственный оператор связи MEGA с особым уважением и признательностью напоминает: для учителей, врачей, сотрудников МВД, МЧС, военнослужащих и работников госучреждений действует уникальный тариф «Мамлекеттик».

Это не просто выгодное предложение — это знак благодарности тем, кто каждый день трудится ради безопасности, здоровья и будущего нашей страны.

Всего за 250 сомов в месяц тариф «Мамлекеттик» открывает:

  • 40 гигабайт интернета на максимальной скорости;

  • бесплатную раздачу интернета;

  • 20 минут на звонки другим операторам;

  • безлимитные звонки и SMS внутри MEGA;

  • 50 ТВ-каналов для отдыха после работы.

Подключить тариф можно только через приложение MEGA24. Достаточно выбрать раздел «Тарифы», нажать «Подключить» — система Государственного учреждения «Кызмат» моментально проверит ваш статус госслужащего и тариф будет активирован.

MEGA продолжает создавать тарифы с заботой о кыргызстанцах, делая связь доступной, современной и удобной для каждого.

MEGA — с признательностью тем, кто служит народу!

Лицензия ГАС КР: № 14-1133-КР, № 18-0326-КР, № 18-0303-КР, № 15-1446-КР, № 16-0090-КР, № 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/342132/
просмотров: 101
Версия для печати
Материалы по теме
Футбол в Бишкеке! Поддержи сборную на Кубке Азии U-23 с MEGA и MegaTV
MegaPay удваивает кешбэк в честь Дня независимости Кыргызстана
Связь для тех, кто служит стране: MEGA представила тариф «Мамлекеттик»
Красивый номер со скидкой в честь Дня независимости Кыргызстана
Оплатить налог на жилье и землю можно за пару кликов в MegaPay
MegaPay: оплата детсадов в пару кликов без комиссии и очередей
MEGA открыла новые центры обслуживания в регионах Кыргызстана
Оформите ОСАГО от «КыргызГосстраха» в MegaPay и получите 10 процентов кешбэка
Регистрация телефонов по IMEI-кодам доверена государственной компании
Совместная акция MegaPay и Stores.kg продлена до конца 2025 года
Популярные новости
MBANK поздравляет с&nbsp;Днем знаний: 200 сомов в&nbsp;подарок и&nbsp;кешбэки на&nbsp;MJunior MBANK поздравляет с Днем знаний: 200 сомов в подарок и кешбэки на MJunior
С&nbsp;1&nbsp;сентября штраф за&nbsp;отсутствие ОСАГО&nbsp;&mdash; как оплатить онлайн с&nbsp;кешбэком С 1 сентября штраф за отсутствие ОСАГО — как оплатить онлайн с кешбэком
KICB объявляет о&nbsp;старте акции на&nbsp;миллион сомов KICB объявляет о старте акции на миллион сомов
В&nbsp;Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA В Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA
Бизнес
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: связь для тех, кто служит народу Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: связь для тех, кто служит народу
Андреа Бочелли грандиозно выступил в&nbsp;сердце Самарканда Андреа Бочелли грандиозно выступил в сердце Самарканда
Осторожно: мошенники выдают себя за&nbsp;сотрудников&nbsp;О! и&nbsp;выманивают SMS-коды Осторожно: мошенники выдают себя за сотрудников О! и выманивают SMS-коды
Футбол в&nbsp;Бишкеке! Поддержи сборную на&nbsp;Кубке Азии U-23&nbsp;с MEGA и&nbsp;MegaTV Футбол в Бишкеке! Поддержи сборную на Кубке Азии U-23 с MEGA и MegaTV
4 сентября, четверг
09:05
Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: связь для тех, кто служит народу Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: связь для тех, кто служит...
08:59
Какие проблемы есть у бизнеса при вывозе товаров из ЕАЭС, решили узнать эксперты
08:40
Госбанк развития КР профинансирует строительство малой ГЭС на реке Туюк
08:19
Владимир Путин подтвердил, что обсуждал вопросы бессмертия с Си Цзиньпином
02:29
Как Акылбек Жапаров поссорился с Медербеком Алиевым. Продолжение скандала.
3 сентября, среда
23:37
WeChat обязал пользователей помечать созданный искусственным интеллектом контент
23:12
Россиянин оскорбил таксиста-узбекистанца. РУз направила ноту в МИД России
22:49
Лабубу и договорнячок: объявлен топ-40 претендентов на звание «Слово года»