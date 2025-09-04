Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: связь для тех, кто служит народу

Государственный оператор связи MEGA с особым уважением и признательностью напоминает: для учителей, врачей, сотрудников МВД, МЧС, военнослужащих и работников госучреждений действует уникальный тариф «Мамлекеттик».

Это не просто выгодное предложение — это знак благодарности тем, кто каждый день трудится ради безопасности, здоровья и будущего нашей страны.

Всего за 250 сомов в месяц тариф «Мамлекеттик» открывает:

40 гигабайт интернета на максимальной скорости;

бесплатную раздачу интернета;

20 минут на звонки другим операторам;

безлимитные звонки и SMS внутри MEGA;

50 ТВ-каналов для отдыха после работы.

Подключить тариф можно только через приложение MEGA24. Достаточно выбрать раздел «Тарифы», нажать «Подключить» — система Государственного учреждения «Кызмат» моментально проверит ваш статус госслужащего и тариф будет активирован.

MEGA продолжает создавать тарифы с заботой о кыргызстанцах, делая связь доступной, современной и удобной для каждого.

MEGA — с признательностью тем, кто служит народу!

Лицензия ГАС КР: № 14-1133-КР, № 18-0326-КР, № 18-0303-КР, № 15-1446-КР, № 16-0090-КР, № 18-0261-КР.