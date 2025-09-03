Скорость, качество, возможности: Beeline развивает сеть

Около трех десятков новых базовых станций за два месяца, модернизация инфраструктуры и большие планы на будущее — сотовый оператор Beeline Кыргызстан продолжает развивать сеть по всей стране. Эти усилия позволяют расширять покрытие, улучшать качество связи и открывать новые возможности для общения, работы и учебы.

В Ошской области связь Beeline стала доступнее для жителей сразу девяти сел — Арбын, Кош-Добо, Кок-Бель, Муркут, Дыйкан-Кыштак, Беш-Мойнок, Толойкон, Борбаш и Шанкол.

Базовые станции построены в баткенских селах Жетиген, Келечек, Ак-Кыя, Ак-Тилек и в самом Баткене. Также новые объекты появились в селах Тотия, Кызыл-Туу и Ладан-Кара Джалал-Абадской области. А в Ноокенском районе — в Кочкор-Ате и на Курпсайской ГЭС — Beeline провел модернизацию, сделав связь еще быстрее и устойчивее.

К бархатному сезону на Иссык-Куле Beeline усилил покрытие в Чолпон-Ате. В Чуйской области сотовый оператор расширил и улучшил инфраструктуру в Боомском ущелье, селах Лебединовка, Новопокровка, Нижняя Ала-Арча и Ак-Бекет, а также в Токмаке. Еще несколько базовых станций построено и модернизировано в Бишкеке.

— Сегодня связь и мобильный интернет — это не только удобство, но и инструмент для развития экономики, образования и страны в целом. С каждой новой базовой станцией мы вносим вклад в будущее, где у всех жителей Кыргызстана будет равный доступ к цифровым технологиям, — отметил генеральный директор компании Мирлан Кубаталиев.

Beeline продолжит развивать сеть по всей республике, чтобы качественная связь была доступна в каждом регионе. Впереди масштабные обновления, новые проекты и еще больше возможностей для абонентов.

Это возможно. Это Beeline.

Лицензии СРНОС при МЦР КР № 15-1420-КР, 16-1526-КР, 16-1527-КР, 14-1102-КР, 14-1125-КР, 16-0089-КР, 20-0388-КР.