12:33
USD 87.38
EUR 101.75
RUB 1.08
Бизнес

Скорость, качество, возможности: Beeline развивает сеть

Около трех десятков новых базовых станций за два месяца, модернизация инфраструктуры и большие планы на будущее — сотовый оператор Beeline Кыргызстан продолжает развивать сеть по всей стране. Эти усилия позволяют расширять покрытие, улучшать качество связи и открывать новые возможности для общения, работы и учебы.

В Ошской области связь Beeline стала доступнее для жителей сразу девяти сел — Арбын, Кош-Добо, Кок-Бель, Муркут, Дыйкан-Кыштак, Беш-Мойнок, Толойкон, Борбаш и Шанкол.

Базовые станции построены в баткенских селах Жетиген, Келечек, Ак-Кыя, Ак-Тилек и в самом Баткене. Также новые объекты появились в селах Тотия, Кызыл-Туу и Ладан-Кара Джалал-Абадской области. А в Ноокенском районе — в Кочкор-Ате и на Курпсайской ГЭС — Beeline провел модернизацию, сделав связь еще быстрее и устойчивее.

К бархатному сезону на Иссык-Куле Beeline усилил покрытие в Чолпон-Ате. В Чуйской области сотовый оператор расширил и улучшил инфраструктуру в Боомском ущелье, селах Лебединовка, Новопокровка, Нижняя Ала-Арча и Ак-Бекет, а также в Токмаке. Еще несколько базовых станций построено и модернизировано в Бишкеке.

— Сегодня связь и мобильный интернет — это не только удобство, но и инструмент для развития экономики, образования и страны в целом. С каждой новой базовой станцией мы вносим вклад в будущее, где у всех жителей Кыргызстана будет равный доступ к цифровым технологиям, — отметил генеральный директор компании Мирлан Кубаталиев.

Beeline продолжит развивать сеть по всей республике, чтобы качественная связь была доступна в каждом регионе. Впереди масштабные обновления, новые проекты и еще больше возможностей для абонентов.

Это возможно. Это Beeline.

Лицензии СРНОС при МЦР КР № 15-1420-КР, 16-1526-КР, 16-1527-КР, 14-1102-КР, 14-1125-КР, 16-0089-КР, 20-0388-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/341965/
просмотров: 190
Версия для печати
Материалы по теме
«Beeline Кыргызстан» представляет нового генерального директора
Бесплатные бонусы для связи и развлечений ждут вас в Бонускане Beeline
Beeline открыл сезон киновечеров на берегу Иссык-Куля
В Beeline Кыргызстан назначен новый генеральный директор
ОАО «Элдик Банк» купило компанию «Скай Мобайл» (бренд Beeline Кыргызстан)
Лето без границ с роумингом от Beeline
На связи 27 лет: Beeline дарит подарки в свой день рождения
Как Beeline вносит вклад в устойчивое развитие Кыргызстана
Участились взломы WhatsApp: как защитить себя и сохранить доступ к аккаунту
Beeline вручил призы победителям лотереи «Билет на миллион»
Популярные новости
MBANK поздравляет с&nbsp;Днем знаний: 200 сомов в&nbsp;подарок и&nbsp;кешбэки на&nbsp;MJunior MBANK поздравляет с Днем знаний: 200 сомов в подарок и кешбэки на MJunior
KICB объявляет о&nbsp;старте акции на&nbsp;миллион сомов KICB объявляет о старте акции на миллион сомов
С&nbsp;1&nbsp;сентября штраф за&nbsp;отсутствие ОСАГО&nbsp;&mdash; как оплатить онлайн с&nbsp;кешбэком С 1 сентября штраф за отсутствие ОСАГО — как оплатить онлайн с кешбэком
В&nbsp;Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA В Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA
Бизнес
Скорость, качество, возможности: Beeline развивает сеть Скорость, качество, возможности: Beeline развивает сеть
С&nbsp;1&nbsp;сентября штраф за&nbsp;отсутствие ОСАГО&nbsp;&mdash; как оплатить онлайн с&nbsp;кешбэком С 1 сентября штраф за отсутствие ОСАГО — как оплатить онлайн с кешбэком
Акция от&nbsp;Bakai Bank: бонусы для пенсионеров Акция от Bakai Bank: бонусы для пенсионеров
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает детскую карту Optima Gold «Оптима Банк» запускает детскую карту Optima Gold
3 сентября, среда
12:32
В КР хотят прикрыть транзитный коридор для ввоза авто из третьих стран в ЕАЭС В КР хотят прикрыть транзитный коридор для ввоза авто и...
12:31
Мэр Джалал-Абада прокомментировал вопрос переименования города в Манас
12:26
Производитель опроверг информацию об обрушении лифта в многоэтажке в Бишкеке
12:22
Депутат заявил о плохих условиях учебы в кыргызских классах русскоязычных школ
12:18
Франция выдала ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада