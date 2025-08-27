17:03
O!Store дарит скидку 34 процента на аксессуары к 34-летию независимости КР

Совсем скоро Кыргызстан отметит 34 года независимости. Специально к празднику O!Store дарит всем гостям скидку 34 процента на аксессуары!

Приходите выгодно обновляться. В акции участвуют зарядные устройства, кабели, пауэрбанки, чехлы на смартфоны и другие аксессуары стоимостью до 500 сомов.

Акция ко Дню независимости действует с 28 по 31 августа 2025 года включительно во всех филиалах O!Store.

Успейте также поучаствовать в акции со смартфонами Honor и получить 1 тысячу 500 сомов кешбэка на баланс — это обеспечит вам бесплатную связь на несколько месяцев вперед! Акция завершится вечером 31 августа 2025 года, уже через пять дней.

Все товары в O!Store доступны в рассрочку без переплат, а смартфоны проходят официальную регистрацию IMEI, что гарантирует стабильную работу в сетях Кыргызстана.

O!Store сегодня — это не просто магазин мобильных устройств, а полноценный центр цифровых решений. Здесь можно подключить мобильную связь и интернет О!, выбрать смартфоны, роутеры, колонки, пауэрбанки, наушники, устройства для «умного» дома, чехлы, оформить заявку на подключение домашнего интернета Saima, получить бесплатную карту O!Bank с кешбэком и консультации по вкладам, кредитам и рассрочке.

Найти ближайший магазин легко — заходите на ostore.kg и выбирайте ближайший к вам адрес.

***

Количество товара по акции ограничено. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016. Подробнее: o.kg.

Кредит предоставляет ОАО «О!Банк», который может отказать в его предоставлении. ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024. Подробнее на сайте obank.kg.
