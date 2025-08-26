17:28
Осталось всего 6 дней: торопитесь в O!Store за Honor с кешбэком 1500 сомов!

До конца акции остается всего 6 дней — успейте забрать свой Honor в O!Store и получить выгоду.

При покупке смартфонов Honor X5b, X6b, X7c, X8c или X9c действует особое предложение: вы получаете 1500 сомов кешбэка на баланс, а этого хватит на несколько месяцев бесплатной связи и интернета от О!.

Доступна удобная рассрочка — от 1057 сомов в месяц.

Плюс к этому — фирменные подарки к некоторым моделям: стильный термос, электрочайник или удобный рюкзак.

Смартфоны Honor выбирают за большие экраны, мощные батареи от 5 тысяч мА-ч, прочный корпус и стабильность работы. Такой смартфон справится и с учебой, и с развлечениями.

Акция действует только до 31 августа. Оформите заказ прямо сейчас на O!Маркет с бесплатной доставкой по Бишкеку или заходите в любой магазин O!Store.

***

Количество устройств ограничено. Кешбэк можно потратить только на услуги связи О!. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016 года. Подробнее: o.kg.

Кредит предоставляет ОАО «О!Банк», который может отказать в его предоставлении. ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024 года. Подробнее на сайте obank.kg.
