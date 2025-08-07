17:15
Бизнес

Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов

В аэропортах всегда одна и та же картина. Кто-то суетится в поисках Wi-Fi, кто-то стоит в очереди у киоска за местной симкой, а вот Нурбек уже сообщил родным о благополучном прибытии и спокойно открывает карты, листает соцсети и заказывает такси. Почему так? Да просто он подключил интернет-роуминг от О!

Это действительно удобный вариант, особенно если вы летите в популярные направления вроде Казахстана, России, Турции, Китая, Саудовской Аравии или ОАЭ. А еще — если планируете позагорать во Вьетнаме и Таиланде, побродить по улицам Берлина, Барселоны или Парижа, или подняться в горы Грузии. Интернет от О! работает в этих странах стабильно, и можно не переживать, что потеряешься без связи или пропустишь важное сообщение.

Пакеты подбираются под любую поездку — от 100 МБ до 3 тысяч МБ. Хотите на уикенд в Стамбул или неделю в Тбилиси — берите минимум. Улетаете в Европу на две недели — подключайте больше. Все просто. Пакет действует 30 дней, а если интернет закончится, можно докупить еще пакет — трафик суммируется.

 

О! предлагает одно из самых выгодных решений на рынке — удобно и прозрачно. Вы всегда знаете, сколько потратите, никаких неожиданностей. Главное — вы остаетесь со своим номером, а не тратите время на покупку новых SIM-карт.

И да, интернет в роуминге от О! работает еще в десятках других стран. Полный список — на сайте o.kg.

Перед поездкой просто загляните в приложение «Мой О!» и активируйте нужный пакет. И тогда отдых начнется с легкости — без суеты, без лишних расходов, и вы всегда будете на связи.

Подробнее о новых возможностях в роуминге — «Безлимитный WhatsApp», «Безлимитный Telegram» и «Доверительный интернет-роуминг» — можно узнать на сайте o.kg.

Для удобства путешественников 24/7 доступна онлайн-поддержка О! по номеру WhatsApp 996 705 700 700: https://wa.me/996705700700

Стоимость указана с учетом всех налогов. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016.
Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов
