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Бизнес

Принимай оплату с «Оптима» — ноль процентов комиссий по картам и QR

С 14 июля по 30 сентября 2025 года «Оптима Банк» запускает акцию для индивидуальных предпринимателей, начинающих принимать оплату по картам и QR-кодам.

Что вы получаете:

• 0 процентов комиссии на прием оплаты по картам и QR — до 1 миллиона сомов за три месяца;
• бесплатное открытие и обслуживание счета;
• бесплатное подключение POS-терминалов;
• мгновенное зачисление по QR;
• круглосуточный доступ к средствам в Optima Business.

Почему это выгодно:

• принимайте оплату картами, смартфонами и по QR — без затрат на комиссии;
• ведите бизнес без лишних расходов;
• вся отчетность и поступления — в одном сервисе.

Акция действует для ИП, начавших принимать платежи с 14 июля по 30 сентября 2025 года.

После достижения оборота 1 миллион сомов или завершения трех месяцев начинает действовать базовый тариф на прием платежей по картам и QR.

«Оптима Банк» — надежный партнер для вашего бизнеса.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/336109/
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14 июля, понедельник
12:02
Принимай оплату с «Оптима» — ноль процентов комиссий по картам и QR Принимай оплату с «Оптима» — ноль процентов комиссий по...
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