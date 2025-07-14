С 14 июля по 30 сентября 2025 года «Оптима Банк» запускает акцию для индивидуальных предпринимателей, начинающих принимать оплату по картам и QR-кодам.
Что вы получаете:
• 0 процентов комиссии на прием оплаты по картам и QR — до 1 миллиона сомов за три месяца;
• бесплатное открытие и обслуживание счета;
• бесплатное подключение POS-терминалов;
• мгновенное зачисление по QR;
• круглосуточный доступ к средствам в Optima Business.
Почему это выгодно:• принимайте оплату картами, смартфонами и по QR — без затрат на комиссии;
• ведите бизнес без лишних расходов;
• вся отчетность и поступления — в одном сервисе.
Акция действует для ИП, начавших принимать платежи с 14 июля по 30 сентября 2025 года.
После достижения оборота 1 миллион сомов или завершения трех месяцев начинает действовать базовый тариф на прием платежей по картам и QR.