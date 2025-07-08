Не упусти штраф: MegaPay помогает быть в курсе нарушений ПДД

В мире, где каждая минута на счету, цифровые решения становятся не просто удобством, а настоящей необходимостью. И если вы все еще тратите время на поиск информации о штрафах — самое время это изменить.
Все штрафы, зафиксированные в рамках проекта «Безопасный город», можно быстро и удобно проверить и оплатить через мобильное приложение MegaPay.
Как это работает:
- Установите или обновите приложение MegaPay (доступно в App Store и Google Play);
- Откройте раздел «Сервисы», категорию «Штрафы, задолженности» и выберите «Проверка и оплата штрафов»;
- Система покажет все имеющиеся штрафы — как вручную выписанные, так и зафиксированные камерами;
- Выберите нужный и нажмите «Оплатить». Все — готово!
Больше не нужно искать бумажные квитанции или ждать писем. MegaPay экономит ваше время и делает оплату максимально простой.
MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!
Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.