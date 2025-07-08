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Бизнес

Не упусти штраф: MegaPay помогает быть в курсе нарушений ПДД

В мире, где каждая минута на счету, цифровые решения становятся не просто удобством, а настоящей необходимостью. И если вы все еще тратите время на поиск информации о штрафах — самое время это изменить.

Все штрафы, зафиксированные в рамках проекта «Безопасный город», можно быстро и удобно проверить и оплатить через мобильное приложение MegaPay.

Как это работает:

  • Установите или обновите приложение MegaPay (доступно в App Store и Google Play);
  • Откройте раздел «Сервисы», категорию «Штрафы, задолженности» и выберите «Проверка и оплата штрафов»;
  • Система покажет все имеющиеся штрафы — как вручную выписанные, так и зафиксированные камерами;
  • Выберите нужный и нажмите «Оплатить». Все — готово!

Больше не нужно искать бумажные квитанции или ждать писем. MegaPay экономит ваше время и делает оплату максимально простой.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/335571/
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