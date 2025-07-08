Россия ограничила экспорт бензина

В июле российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), которые экспортировали топливо в Кыргызстан, не подтверждают заявки владельцев сетей АЗС на поставку им бензина. Об этом сообщает Альянс предпринимателей. Причинами являются ограничения со стороны Министерства энергетики РФ на экспорт.

Эти ограничения являются следствием ремонтных работ на многих российских НПЗ, высоким сезонным спросом на топливо в летний период. Министерство энергетики РФ заявило, что «для стабилизации ситуации нефтяные компании уже сократили объемы экспорта, перенаправив дополнительные объемы топлива на внутренний рынок».

В дополнение к этому биржевые цены на бензин в России бьют рекорды: с начала июня они выросли уже на 13 процентов и достигли самых высоких значений за всю историю.

Китайский НПЗ Джунда в Кара-Балте поставляет лишь небольшую часть объемов бензина на рынок Кыргызстана, и то он также находится на ремонте. Остальной бензин сейчас Кыргызстан может закупать лишь из России. А с учетом таких ограничений по экспорту возможен риск дефицита топлива.