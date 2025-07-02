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Бизнес

Пока термометры зашкаливают, в О! — минус 25 процентов на семейный тариф

Тариф «Семья Премиум» от О! стал еще доступнее — теперь со скидкой 25 процентов. С этого дня мобильная связь для трех членов семьи и домашний интернет + ТВ за 30 дней обойдутся вам всего в 1 тысячу 490 сомов вместо 1 тысячи 990!

Каждому по безлимиту в смартфоне

Все на связи без ограничений — ребенок учится онлайн, родители смотрят любимый сериал. Каждый на своем устройстве.

Суперскоростной проводной интернет у вас дома

Скорость до 500 Мбит/с, чтобы забыть про «зависания»: видео в 4K, файлы, игры — все летает.

В комплекте бесплатно вы получаете:

  • мощный гигабитный Wi-Fi-роутер;
  • ТВ-приставку для просмотра YouTube и кино;
  • доступ к пяти онлайн-кинотеатрам: Etnomedia, Start, Premier, Wink, «О!Кино».

Одна оплата — все под контролем

Базовый комплект состоит из трех номеров и включает домашний интернет от Saima. Ежемесячная оплата производится с одного номера. При необходимости можно добавить больше участников.

Подключиться просто

Тариф доступен новым и действующим абонентам. Подключиться можно в приложении «Мой О!», а также во всех магазинах O!Store. Проверить, доступен ли интернет от Saima по вашему адресу, тоже можно в приложении в разделе «Моя связь».

Такое предложение вы найдете только в О! — супервыгода и удобство в одном тарифе.

Скидка 25 процентов действует в течение трех расчетных периодов (100 дней) с момента подключения или перехода на тариф, после чего применяются стандартные условия. Подробнее о тарифе «Семья Премиум» на сайте o.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016: № 16-0062-КР, 16-0063-КР.
Лицензия ГАС при ГКИТиС КР № 03-292-КР от 24.11.2003.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/334927/
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