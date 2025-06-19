Лето с Honor и O!Store: кешбэк 1 тысяча 500 сомов + фирменные подарки

Отправляетесь в поход, за город или на концерт под открытым небом? Эти смартфоны не подведут: батареи до 6 тысяч мАч, быстрая зарядка, прочность и современные фишки — все, что нужно для активного лета.

Как раз сейчас в O!Store проходит акция, в которой нужно успеть поучаствовать: при покупке одного из смартфонов Honor — X5b, X6b, X7c, X8c или X9c — вы получаете еще больше, чем ожидали: кешбэк 1 тысяча 500 сомов на связь и интернет О!, а при покупке некоторых моделей — фирменные подарки от Honor: стильный шейкер и подставку для телефона.

Смартфоны Honor — это надежность, мощность и стиль. Они снимают ярко, работают плавно, радуют большим экраном и главное — держат заряд целый день и дольше.

Honor уверенно конкурирует с флагманами, но по куда более разумной цене. А с кешбэком и подарками — это покупка с максимальной выгодой. Любой из смарфтонов доступен в рассрочку до 12 месяцев без первого взноса и переплат.

Поторопитесь — акция действует только до 30 июня 2025 года.

Выбирай свой Honor на сайте: ostore.kg.

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