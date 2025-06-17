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Бизнес

Плати картой O!Bank — пользуйся связью и интернетом О! бесплатно

Каждая ваша покупка, оплаченная картой O!Bank онлайн или в POS-терминале, — это 2 процента кешбэка в виде О!Бонусов, которые можно тратить на мобильную связь и интернет О!, а также на покупки у партнеров. Один бонус = 1 сом, все просто.

Как это работает:

  • оплатили кофе, проезд или заказ в интернете — платите картой О!Bank;
  • получаете О!Бонусы;
  • используете их на оплату своего тарифа, покупок у партнеров и платите меньше или вообще ничего.

Никаких сложных условий: карта работает везде, где принимают Visa. Бонусы копятся и не сгорают. Дополнительно подключать ничего не нужно.

Оформите карту за 3 минуты в любом O!Store или O!Bank и начните экономить уже сегодня.

Как оплатить связь бонусами: откройте приложение «Мой О!» → «Моя связь» → «Баланс» → «Пополнить» → выберите сумму, добавьте бонусы и подтвердите платеж.

Скачайте приложение «Мой О!» в Google Play или App Store и пользуйтесь всеми преимуществами.

Подробнее о программе лояльности «О!Бонус» на сайте o.kg.

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Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016.

Сервис «О!Деньги» и бонусный процессинг предоставляются ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017.

ОАО «О!Банк». Лиц. НБ КР № 044 от 17.09.2024.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/333011/
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