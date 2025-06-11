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Бизнес

Лето, бесплатная раздача Wi-Fi — отличное КОМБО

Не ломайте голову, как раздать интернет друзьям на пикнике или подключить планшет, ноутбук или даже Smart TV. С тарифами линейки «Переходи на О! Комбо» вы можете раздавать Wi-Fi бесплатно!

Да-да, без доплат, ограничений и заморочек. Бесплатная раздача Wi-Fi — это одна из множества бесплатных комбо-опций, которые можно выбрать на любом тарифе линейки «Комбо».

Раздача Wi-Fi может стать настоящим спасением:

  • когда на даче нет стабильного интернета;
  • когда друзья просят «раздать Wi-Fi»;
  • когда хочется смотреть сериал на большом экране, а роутера нет;
  • или когда дети играют на планшете, а вы сидите с ноутбуком рядом.

В каждом тарифе «Комбо» все самое необходимое: скоростной интернет, бесплатное общение в сети О! + 40 ТВ-каналов в приложении O!TV. Приготовьте свое летнее комбо — выберите нужный объем интернета, дополните его еще двумя бесплатными комбо-опциями и пользуйтесь с удовольствием.

Бесплатные комбо-опции для большего комфорта:

+ 40 ГБ интернета на максимальной скорости;
+ бесплатная раздача Wi-Fi;
+ подписка на «Яндекс Плюс»: музыка, кино, скидка на поездки в «Комфорте» и «Бизнесе» в «Яндекс Go», электронные и аудиокниги;
+ более 200 ТВ-каналов в приложении O!TV в отличном качестве;
+ онлайн-кинотеатр ETNOMEDIA: кино, мультфильмы и сериалы на кыргызском языке;
+ онлайн-кинотеатр PREMIER: популярные сериалы, фильмы и шоу со всего мира;
+ онлайн-кинотеатр START: лучшие российские фильмы, сериалы и мультфильмы;
+ онлайн-кинотеатр MORE.TV: эксклюзивные сериалы, фильмы и шоу.

Подключайте и меняйте комбо-опции в приложении «Мой О!» на ваше усмотрение.

Переходи на О! Комбо — раздавай интернет легко.

Подробнее о тарифах линейки «Комбо» можно узнать на сайте o.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/332289/
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