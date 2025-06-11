Не ломайте голову, как раздать интернет друзьям на пикнике или подключить планшет, ноутбук или даже Smart TV. С тарифами линейки «Переходи на О! Комбо» вы можете раздавать Wi-Fi бесплатно!

Да-да, без доплат, ограничений и заморочек. Бесплатная раздача Wi-Fi — это одна из множества бесплатных комбо-опций, которые можно выбрать на любом тарифе линейки «Комбо».

Раздача Wi-Fi может стать настоящим спасением:

когда на даче нет стабильного интернета;

когда друзья просят «раздать Wi-Fi»;

когда хочется смотреть сериал на большом экране, а роутера нет;

или когда дети играют на планшете, а вы сидите с ноутбуком рядом.

В каждом тарифе «Комбо» все самое необходимое: скоростной интернет, бесплатное общение в сети О! + 40 ТВ-каналов в приложении O!TV. Приготовьте свое летнее комбо — выберите нужный объем интернета, дополните его еще двумя бесплатными комбо-опциями и пользуйтесь с удовольствием.

Бесплатные комбо-опции для большего комфорта:

+ 40 ГБ интернета на максимальной скорости;

+ бесплатная раздача Wi-Fi;

+ подписка на «Яндекс Плюс»: музыка, кино, скидка на поездки в «Комфорте» и «Бизнесе» в «Яндекс Go», электронные и аудиокниги;

+ более 200 ТВ-каналов в приложении O!TV в отличном качестве;

+ онлайн-кинотеатр ETNOMEDIA: кино, мультфильмы и сериалы на кыргызском языке;

+ онлайн-кинотеатр PREMIER: популярные сериалы, фильмы и шоу со всего мира;

+ онлайн-кинотеатр START: лучшие российские фильмы, сериалы и мультфильмы;

+ онлайн-кинотеатр MORE.TV: эксклюзивные сериалы, фильмы и шоу.

Подключайте и меняйте комбо-опции в приложении «Мой О!» на ваше усмотрение.

Переходи на О! Комбо — раздавай интернет легко.

Подробнее о тарифах линейки «Комбо» можно узнать на сайте o.kg.

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