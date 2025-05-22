Минприроды, «Элдик Банк» и ПРООН провели семинар

Программа развития ООН (ПРООН) совместно с Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора и при участии «Элдик Банка» провела тренинг для коммерческих банков по климатическому финансированию. Мероприятие стало частью подготовки обновленного определяемого на национальном уровне вклада (ОНУВ 3.0) и направлено на вовлечение финансового сектора в реализацию климатических обязательств Кыргызстана.

Банковский сектор рассматривается не только как участник адаптации к изменению климата, но и как активный партнер в достижении национальных климатических целей. Его вовлечение становится не вспомогательной, а стратегической и равноправной частью климатической архитектуры страны.

Мероприятие собрало ведущие банки республики, представителей ключевых министерств, международных организаций и финансовых институтов для обсуждения конкретных шагов, которые позволят банковскому сектору не только адаптироваться к изменениям климата, но и активно участвовать в достижении климатических целей.

«Мы рассчитываем на активное участие банков в процессе подготовки ОНУВ 3.0, в том числе в части оценки стоимости климатических мер, разработки механизмов финансирования, поиска инновационных решений, а также в реализации и мониторинге выполнения наших обязательств», — заявила заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Асель Раимкулова.

Климатическое финансирование становится неотъемлемой частью устойчивого экономического курса Кыргызстана. Участники обсудили возможности внедрения «зеленых» финансовых инструментов, ESG-принципов, «зеленых» облигаций, устойчивых кредитных линий и систем оценки климатических рисков в банковскую практику.

Постоянный представитель ПРООН в КР Александра Соловьева анонсировала новый одобренный проект, разработанный совместно с правительством и Национальным банком: «Наша цель — укрепить потенциал национальных финансовых институтов, расширить доступ к зеленому финансированию и создать благоприятные условия для инвестиций в климатические решения».

В фокусе мероприятия была подготовка национального климатического плана действий ОНУВ 3.0, который станет основой перехода к углеродо-нейтральной экономике.

«Элдик Банк» активно работает в ESG-направлении, внедряет «зеленые» продукты и стремится быть драйвером устойчивых изменений. Уверен, что такие инициативы дают мощный импульс для совместных решений во благо будущего», — отметил председатель правления «Элдик Банка» Уланбек Ногаев.

Правительство работает над новой программой развития зеленой экономики до 2029 года, где уделяется особое внимание развитию зеленой энергетики как одному из векторов развития и адаптации к изменению климата. Одним из целевых ориентиров программы является вхождение страны в топ-30 государств по достижению Целей устойчивого развития. Также в настоящее время внедряется зеленая таксономия, которая станет ориентиром для оценки и финансирования экологически устойчивых проектов.

Президент Садыр Жапаров неоднократно подтверждал приверженность Кыргызстана целям Парижского соглашения и обязательствам по сокращению выбросов парниковых газов на 44 процента к 2030-му, а также стремлению к углеродной нейтральности к 2050 году.

КР уже ощущает последствия изменения климата — таяние ледников, угрозы водной и продовольственной безопасности. Поэтому вовлечение банков и инвесторов становится критическим условием для реализации не только климатической, но и экономической стратегии республики.

По итогам активной дискуссии участники выработали предложения и рекомендации для включения в ОНУВ 3.0, основанные на потребностях и реалиях финансового рынка Кыргызстана.

Мероприятие подтвердило: в стране формируется национальная архитектура климатического финансирования. Это результат объединенных усилий правительства, финансового сектора и международных партнеров и важный шаг на пути к выполнению Парижского соглашения.

Поддержка подготовки ОНУВ 3.0 осуществляется ПРООН в рамках глобальной инициативы Climate Promise в партнерстве с Системой ООН в КР.