Абоненты государственного оператора сотовой связи MEGA могут наслаждаться всеми преимуществами подписки «Яндекс Плюс» 90 дней бесплатно. Это целых три месяца фильмов, музыки, книг и выгодных поездок.

Что входит в «Яндекс Плюс» от MEGA:

скидка до 10 процентов на поездки в тарифах «Комфорт» и выше в «Яндекс Go»;

«Яндекс Музыка» — миллионы треков, подкасты и умные рекомендации «Моей волны»;

«Кинопоиск» — топовые фильмы и сериалы, которые можно смотреть на смартфоне, планшете или Smart TV;

«Яндекс Книги» — библиотека электронных и аудиокниг. Удобно и читать, и слушать.

По окончании пробного периода подписка автоматически продлевается — всего за 179 сомов в месяц, включая налоги.

Как подключиться:

откройте приложение MEGA24

или

или наберите на телефоне *5550*1#.

Не упустите эту возможность — погрузитесь в мир развлечений и выгоды с «Яндекс Плюс» от MEGA уже сегодня!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.