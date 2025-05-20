Абоненты государственного оператора сотовой связи MEGA могут наслаждаться всеми преимуществами подписки «Яндекс Плюс» 90 дней бесплатно. Это целых три месяца фильмов, музыки, книг и выгодных поездок.
Что входит в «Яндекс Плюс» от MEGA:
- скидка до 10 процентов на поездки в тарифах «Комфорт» и выше в «Яндекс Go»;
- «Яндекс Музыка» — миллионы треков, подкасты и умные рекомендации «Моей волны»;
- «Кинопоиск» — топовые фильмы и сериалы, которые можно смотреть на смартфоне, планшете или Smart TV;
- «Яндекс Книги» — библиотека электронных и аудиокниг. Удобно и читать, и слушать.
По окончании пробного периода подписка автоматически продлевается — всего за 179 сомов в месяц, включая налоги.
Как подключиться:
- откройте приложение MEGA24
или
- наберите на телефоне *5550*1#.
Не упустите эту возможность — погрузитесь в мир развлечений и выгоды с «Яндекс Плюс» от MEGA уже сегодня!
Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.