Весенняя экологическая акция: озеленяем город вместе с BNK Finance

Весна — время обновления природы, и жители города Бишкека активно включились в процесс озеленения.

В минувшие выходные прошла масштабная экологическая акция по посадке саженцев, организованная компанией BNK Finance совместно с МП «Бишкекзеленстрой». Акция началась 5 апреля 2025 года в 10.00 на улице Профсоюзной в городе Бишкеке. Несмотря на прохладную погоду, в мероприятии приняли участие сотрудники BNK Finance и их семьи, волонтеры, а также посол Южной Кореи в Кыргызстане Ким Кван Джэ.

Участники высадили свыше 100 саженцев, заложив зеленую зону для будущих поколений.

Каждому участнику были предоставлены необходимые инструменты и саженцы ясеня.

Эксперты-экологи МП «Бишкекзеленстрой» объяснили, как правильно сажать деревья, и помогли сделать так, чтобы они долго радовали горожан.

Генеральный директор BNK Finance Шин Донг Чоль отметил, что «подобные экологические акции не только улучшают экосистему, но и объединяют людей. Очень радостно видеть, как взрослые и дети вместе заботятся о природе».

Микрокредитная компания BNK Finance является дочерней компанией южнокорейской финансовой группы BNK. Компания была основана в Кыргызстане 16 сентября 2022 года.

BNK Finance будет и впредь стремиться быть финансовой компанией, которая развивается вместе с гражданами Кыргызстана через благотворительные акции и мероприятия.

Почему это важно?

Озеленение города помогает:

улучшить качество воздуха;

создать тенистые зоны для отдыха;

поддержать биоразнообразие;

повысить эстетическую привлекательность улиц.

Вместе сделаем наш город более зеленым и чистым!

Свидетельство НБ КР № 516 от 29 сентября 2022 года.