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Бизнес

Все сервисы ГИК в MegaPay: оформление ипотеки в несколько кликов быстро и удобно

В мобильном приложение MegaPay доступны все ключевые сервисы Государственной ипотечной компании (ГИК), что значительно упрощает процесс взаимодействия с организацией и позволяет экономить время.

В обновленной версии приложения реализованы следующие функции:

  1. Регистрация и подача заявки в ГИК. Пользователи могут отправить заявку на оформление ипотеки прямо через мобильное устройство, избегая необходимости посещать офисы.
  2. Оплата заявки ГИК. Теперь оплатить рассмотрение заявки можно в несколько кликов, что делает процесс быстрым и удобным.
  3. Согласие супруга/супруги на обработку персональных данных. Эта опция позволяет быстро оформить согласие на использование персональной информации, что является важным этапом при подаче заявки.

Интеграция сервисов ГИК в MegaPay значительно упрощает взаимодействие с организацией и экономит время пользователей. Процессы, которые ранее могли занимать часы, теперь выполняются за считанные минуты.

MegaPay продолжает расширять функционал, предлагая доступ к более чем 1 тысяче государственных услуг, включая сервисы TUNDUK, удаленное получение облачной электронной подписи, онлайн-очередь в ЦОН, ОСАГО, проверку административных штрафов и многое другое.

Отсутствие комиссии за большинство предоставляемых услуг делает MegaPay привлекательным инструментом для граждан, стремящихся к удобству и эффективности в получении государственных услуг.

MegaPay — ваш надежный партнер в получении госуслуг 24/7!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/322794/
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Все сервисы ГИК в&nbsp;MegaPay: оформление ипотеки в&nbsp;несколько кликов быстро и&nbsp;удобно Все сервисы ГИК в MegaPay: оформление ипотеки в несколько кликов быстро и удобно
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