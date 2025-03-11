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Бизнес

MegaPay продлевает акцию: NFC-стикеры бесплатно!

Хорошие новости для всех, кто ценит удобство и современные технологии! MegaPay продлевает акцию по бесплатной раздаче NFC-стикеров до 30 июня 2025 года, чтобы еще больше пользователей смогли наслаждаться комфортом бесконтактных платежей.

Что такое NFC-стикер и зачем он нужен?

NFC-стикер позволяет оплачивать покупки одним касанием, даже если ваш смартфон не оснащен встроенным NFC-модулем. Просто прикрепите его к телефону или любому другому удобному предмету, и ваш гаджет превратится в удобный платежный инструмент!

Почему стоит воспользоваться акцией от MegaPay:

  • Абсолютно бесплатно! Получите NFC-стикер без каких-либо затрат.
  • Простота использования. Просто прикрепите стикер и оплачивайте покупки мгновенно.
  • Безопасность. Оплачивайте покупки с высокой степенью защиты ваших данных.
  • Доступность. Подходит для любых моделей смартфонов, даже без встроенного NFC.

Акция доступна только пользователям приложения MegaPay, которые соответствуют следующим критериям:

  • у них выпущена виртуальная карта MEGA ЭЛКАРТ от ОАО «Айыл Банк»;
  • они используют смартфон на базе iOS или Android без встроенного NFC-модуля.

Важно! На один ИНН можно получить только один бесплатный NFC-стикер за весь период акции. Повторная выдача NFC-стикера бесплатно не предусмотрена.

Получить NFC-стикер можно в следующих центрах продаж и обслуживания MEGA:

  • проспект Чуй, 155, «ЦУМ-Айчурек», бутик В17;
  • улица Юнусалиева, 177/2, ТЦ Beta Stores — 2;
  • проспект Чингиза Айтматова, 3, ТЦ Asia Mall, 0-й этаж;
  • улица Суюмбаева, 123, головной офис MEGA;
  • улица Киевская, 148, «Бишкек Парк», 0-й этаж;
  • улица Горького, 27/1, Vefa Center, 1-й этаж, бутик № 20;
  • улица Ибраимова, 115, «Дордой Плаза»;
  • улица Юнусалиева, 185/1;
  • Ош, проспект Масалиева, 2 (ориентир — памятник Каныкей);
  • Ош, улица Курманджан Датки, 256.

Не упустите свой шанс! Количество NFC-стикеров ограничено.

Откройте для себя удобный и безопасный способ оплаты вместе с MegaPay!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/322401/
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MegaPay продлевает акцию: NFC-стикеры бесплатно! MegaPay продлевает акцию: NFC-стикеры бесплатно!
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