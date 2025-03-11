MegaPay продлевает акцию: NFC-стикеры бесплатно!

Хорошие новости для всех, кто ценит удобство и современные технологии! MegaPay продлевает акцию по бесплатной раздаче NFC-стикеров до 30 июня 2025 года, чтобы еще больше пользователей смогли наслаждаться комфортом бесконтактных платежей.

Что такое NFC-стикер и зачем он нужен?

NFC-стикер позволяет оплачивать покупки одним касанием, даже если ваш смартфон не оснащен встроенным NFC-модулем. Просто прикрепите его к телефону или любому другому удобному предмету, и ваш гаджет превратится в удобный платежный инструмент!

Почему стоит воспользоваться акцией от MegaPay:

Абсолютно бесплатно! Получите NFC-стикер без каких-либо затрат.

Простота использования. Просто прикрепите стикер и оплачивайте покупки мгновенно.

Безопасность. Оплачивайте покупки с высокой степенью защиты ваших данных.

Доступность. Подходит для любых моделей смартфонов, даже без встроенного NFC.

Акция доступна только пользователям приложения MegaPay, которые соответствуют следующим критериям:

у них выпущена виртуальная карта MEGA ЭЛКАРТ от ОАО «Айыл Банк»;

они используют смартфон на базе iOS или Android без встроенного NFC-модуля.

Важно! На один ИНН можно получить только один бесплатный NFC-стикер за весь период акции. Повторная выдача NFC-стикера бесплатно не предусмотрена.

Получить NFC-стикер можно в следующих центрах продаж и обслуживания MEGA:

проспект Чуй, 155, «ЦУМ-Айчурек», бутик В17;

улица Юнусалиева, 177/2, ТЦ Beta Stores — 2;

проспект Чингиза Айтматова, 3, ТЦ Asia Mall, 0-й этаж;

улица Суюмбаева, 123, головной офис MEGA;

улица Киевская, 148, «Бишкек Парк», 0-й этаж;

улица Горького, 27/1, Vefa Center, 1-й этаж, бутик № 20;

улица Ибраимова, 115, «Дордой Плаза»;

улица Юнусалиева, 185/1;

Ош, проспект Масалиева, 2 (ориентир — памятник Каныкей);

Ош, улица Курманджан Датки, 256.

Не упустите свой шанс! Количество NFC-стикеров ограничено.

Откройте для себя удобный и безопасный способ оплаты вместе с MegaPay!

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