Doscredobank: Переводы в Узбекистан с Ria Money Transfer, комиссия 0,75 процента

Отправлять деньги из Кыргызстана в Узбекистан стало еще выгоднее! Комиссия на переводы через Ria Money Transfer снижена до 0,75 процента от суммы перевода.

Преимущества перевода через Ria Money Transfer с Doscredobank:

— удобное и быстрое оформление перевода;

— минимальные затраты при отправке средств;

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Специальное предложение действует до 10 мая 2025 года.

Справки по телефону 8686.



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