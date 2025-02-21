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Бизнес

Doscredobank: Переводы в Узбекистан с Ria Money Transfer, комиссия 0,75 процента

Отправлять деньги из Кыргызстана в Узбекистан стало еще выгоднее! Комиссия на переводы через Ria Money Transfer снижена до 0,75 процента от суммы перевода.

Преимущества перевода через Ria Money Transfer с Doscredobank:

— удобное и быстрое оформление перевода;
— минимальные затраты при отправке средств;
— полная надежность и безопасность.

С Doscredobank вам не нужно переживать о времени — наши отделения работают круглосуточно, 24/7, обеспечивая вам максимальное удобство.

Отправляйте деньги с выгодой и комфортом!

Специальное предложение действует до 10 мая 2025 года.

Справки по телефону 8686.

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Лицензия НБ КР № 037.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/320530/
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