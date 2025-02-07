17:13
USD 87.45
EUR 90.64
RUB 0.90
Бизнес

Делайте переводы в «Юнистрим» и получите шанс выиграть автомобиль и ценные призы

Уже много лет банк «Юнистрим» помогает своим клиентам переводить деньги из России в Кыргызстан. Надежное мобильное приложение с широким набором функций, отзывчивая служба поддержки, широкая сеть офисов и пунктов выдачи делают переводы в «Юнистрим» удобными и простыми. А отсутствие комиссии и привлекательный курс обмена позволяют клиентам экономить семейный бюджет.

В этом году переводы стали еще более выгодными, ведь теперь их можно делать с карты «Юнистрим», условия по которой лучше, чем по картам других российских банков. Карту можно получить в офисах «Юнистрим» или оформить прямо в мобильном приложении с помощью портала «Госуслуги». Это займет минимум времени.

При этом переводы с карты позволят не только сэкономить, но и получить шанс победить в масштабном розыгрыше! До 15 декабря 2025 года банк проводит акцию «Camry за переводы с картой «Юнистрим».

Делайте переводы от 50 тысяч рублей с промокодом «КАМРИ» и участвуйте, чтобы иметь возможность выиграть:

  1. Ценные призы — сертификаты на 2 тысячи и 4 тысячи рублей, power-bank, наушники, смартфон и «Яндекс Станцию Миди». Розыгрыш проходит 15-го числа каждого месяца.
  2. Главный приз — автомобиль Toyota Camry 2024. Розыгрыш будет проведен 15 декабря этого года.

Помните, что чем больше переводов от 50 тысяч рублей с промокодом «КАМРИ», тем больше шансов на победу.

«Юнистрим» помогает клиентам поддерживать своих родных и близких с 2006 года, постоянно совершенствуя свой сервис и предлагая интересные условия. Присоединяйтесь к официальным группам банка и первыми получайте информацию об акции и победителях.

https://vk.com/unistreambank
https://t.me/unistreambank
https://ok.ru/unistream
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/319242/
просмотров: 294
Версия для печати
Материалы по теме
Названы суммы переводов, которые российские банки расценивают как подозрительные
В Кыргызстане отменили комиссию за переводы через мобильные приложения
В сентябре из России в Кыргызстан перевели $271,3 миллиона
Национальный банк отменяет комиссии на денежные переводы, но есть исключения
Санкции, утильсбор и проблемы с банками. Как это меняет торговлю Кыргызстана
Кабмин создал государственную торговую компанию. Чем она будет заниматься?
В Кыргызстан поступило $256,3 миллиона в виде денежных переводов
Россия и Китай начали нанимать курьеров для оплаты товаров золотом
Нацбанк предложил запретить банкам брать комиссию за переводы
«Айыл Банк» приостановил переводы на российские карты «Сбер»
Популярные новости
Почему Мишустин резко высказался о&nbsp;судьбе российских инвесторов: мнение юриста Почему Мишустин резко высказался о судьбе российских инвесторов: мнение юриста
Внимание! Будьте бдительны: мошенники используют данные ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;&nbsp;/ НПС &laquo;Элкарт&raquo; Внимание! Будьте бдительны: мошенники используют данные ЗАО «МПЦ» / НПС «Элкарт»
MBANK победил в&nbsp;престижном IT-конкурсе Project of&nbsp;the Year MBANK победил в престижном IT-конкурсе Project of the Year
Новый этап развития: ОАО &laquo;Коммерческий банк Кыргызстан&raquo; переименовано в&nbsp;Mbank Новый этап развития: ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» переименовано в Mbank
Бизнес
Делайте переводы в&nbsp;&laquo;Юнистрим&raquo; и&nbsp;получите шанс выиграть автомобиль и&nbsp;ценные призы Делайте переводы в «Юнистрим» и получите шанс выиграть автомобиль и ценные призы
Три дня до&nbsp;судьбоносного розыгрыша: 10&nbsp;миллионов сомов могут стать вашими! Три дня до судьбоносного розыгрыша: 10 миллионов сомов могут стать вашими!
Откройте для себя Таиланд с&nbsp;&laquo;MEGA ЭЛКАРТ&raquo;! Успейте принять участие в&nbsp;акции! Откройте для себя Таиланд с «MEGA ЭЛКАРТ»! Успейте принять участие в акции!
Новый этап развития: ОАО &laquo;Коммерческий банк Кыргызстан&raquo; переименовано в&nbsp;Mbank Новый этап развития: ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» переименовано в Mbank
7 февраля, пятница
17:10
Экономист назвал необоснованными заявления депутата о «завышении» ВВП Экономист назвал необоснованными заявления депутата о «...
17:08
Новая схема мошенничества с использованием дипфейков появилась в Кыргызстане
17:01
Два моста построят в городе Ош
16:49
В Узбекистане за один день продали золотоносные участки на 25 миллиардов сумов
16:16
В Чуйской области обнаружен крупный схрон с арсеналом оружия