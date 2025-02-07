Делайте переводы в «Юнистрим» и получите шанс выиграть автомобиль и ценные призы

Уже много лет банк «Юнистрим» помогает своим клиентам переводить деньги из России в Кыргызстан. Надежное мобильное приложение с широким набором функций, отзывчивая служба поддержки, широкая сеть офисов и пунктов выдачи делают переводы в «Юнистрим» удобными и простыми. А отсутствие комиссии и привлекательный курс обмена позволяют клиентам экономить семейный бюджет.

В этом году переводы стали еще более выгодными, ведь теперь их можно делать с карты «Юнистрим», условия по которой лучше, чем по картам других российских банков. Карту можно получить в офисах «Юнистрим» или оформить прямо в мобильном приложении с помощью портала «Госуслуги». Это займет минимум времени.

При этом переводы с карты позволят не только сэкономить, но и получить шанс победить в масштабном розыгрыше! До 15 декабря 2025 года банк проводит акцию «Camry за переводы с картой «Юнистрим».

Делайте переводы от 50 тысяч рублей с промокодом «КАМРИ» и участвуйте, чтобы иметь возможность выиграть:

Ценные призы — сертификаты на 2 тысячи и 4 тысячи рублей, power-bank, наушники, смартфон и «Яндекс Станцию Миди». Розыгрыш проходит 15-го числа каждого месяца. Главный приз — автомобиль Toyota Camry 2024. Розыгрыш будет проведен 15 декабря этого года.

Помните, что чем больше переводов от 50 тысяч рублей с промокодом «КАМРИ», тем больше шансов на победу.

«Юнистрим» помогает клиентам поддерживать своих родных и близких с 2006 года, постоянно совершенствуя свой сервис и предлагая интересные условия. Присоединяйтесь к официальным группам банка и первыми получайте информацию об акции и победителях.

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