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Происшествия

Citibank по ошибке перевел клиенту $81 триллион

Citibank совершил ошибочный перевод на сумму $81 триллион, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на внутренние документы банка и собственные источники.

Согласно данным издания, операцию одобрили два сотрудника – специалист отдела платежей и контролер, проверяющий транзакции перед их обработкой. Перевод был проведен в апреле 2024 года. Изначально сумма транзакции должна была составить $280.

Ошибка была обнаружена спустя полтора часа третьим сотрудником, который выявил несоответствие в остатках на счетах банка. Через несколько часов перевод аннулировали.

Как отмечает FT, средства не успели покинуть банк, так как транзакция была запланирована к обработке на начало следующего рабочего дня. О произошедшем уведомили Федеральную резервную систему США и другие регулирующие органы.

В Citibank признали ошибку и заявили, что работают над автоматизацией внутренних процессов, чтобы избежать подобных ситуаций.

Документы, с которыми ознакомилась газета, показывают, что за 2024 год в Citibank было еще десять подобных ситуаций, когда на обработку уходили суммы свыше $1 миллиарда.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/321451/
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