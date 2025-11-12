Банк России будет считать крупные переводы самому себе признаком мошенничества

Центробанк собирается включить крупные переводы самому себе по СБП (Система быстрых платежей) в обновленный перечень мошеннических признаков. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на главу департамента информационной безопасности Банка России Вадима Уварова.

По его словам, мошенники стали убеждать россиян делать переводы себе со своих же счетов в других банках.

Банки, как пояснил Вадим Уваров, будут учитывать такой перевод, если в этот же день клиент попытается перевести деньги другому человеку, которому в течение полугода не делал таких операций.

У банков есть перечень из шести критериев, которыми они руководствуются, когда определяют перевод как мошеннический. Например, если это перевод на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции, или если в отношении получателя есть возбужденное уголовное дело. Также учитывается нетипичная телефонная активность клиента перед переводом денег.

Теперь ЦБ решил обновить список, поскольку у мошенников появились новые способы обмана, сказал Вадим Уваров.