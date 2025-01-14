Качество связи на высоте: MEGA модернизировала сеть в городах и селах КР

Государственный оператор сотовой связи MEGA завершил прошлый год с впечатляющими результатами в области модернизации и расширения своей сети. Технические специалисты компании достигли значительных успехов в улучшении качества связи, особенно в крупных городах и ключевых регионах Кыргызстана.

Модернизация сети включала установку новых базовых станций, оптимизацию существующей инфраструктуры и внедрение передовых технологий. Эти усилия направлены на удовлетворение растущего спроса на качественные услуги связи и мобильный интернет, которые стали неотъемлемой частью повседневной жизни кыргызстанцев.

За 4-й квартал 2024-го MEGA активно работала над развитием сети 4G, что позволило значительно повысить скорость интернета и стабильность соединения в таких городах, как Бишкек, Ош, Раззаков, Токмак, Джалал-Абад, Каракол, Кара-Балта, Кербен, Балыкчи, Кочкор-Ата, Кара-Куль, Ноокат и Кара-Суу.

Также в селах следующих областей:

Чуйская: Иссык-Ата, Кировское (Ак-Кудукский айыльный округ), Чым-Коргон, Искра, Виноградное, Арал Ближний, Арал Дальний, Алтымыш, Дорожное, Сасык-Булак, Джель-Арык, Новопавловка, Кум-Арык, Арал, Достук, Пригородное, Джаны-Джер, Байтик, Заречное, Кызыл-Дыйкан, Кепер-Арык, Ойронду, Военно-Антоновка, Лесное, Манас, Учкун, Сокулук (айыльный округ имени Крупской), Сокулук (Сокулукский айыльный округ), Хун Чи (Ак-Кудукский айыльный округ), Хун Чи (Бирдикский айыльный округ), пгт Орловка, Ак-Джол, Вторая Пятилетка, Жайыл, Ивановка, Чуй, Восточное, Железнодорожное, Кара-Дебе, Сайлык, Кыргызстан, Ан-Арык, Предтеченка, Ойронду, пгт Кемин, Дачное, Дружба (Узун-Кырский айыльный округ), Джар-Башы, имени Алиаскара Токтоналиева, Садовое, пгт Каинды, Учкун, Калмак-Ашуу, Кароол-Дебе, Тегирменти, Беловодское, Ан-Арык.

Ошская: Жаман-Жар, Жаш-Тилек, Кочкорчу, Чак, Боз-Караган, Кара-Шоро, Кызыл-Чарба, Шамал-Терек, Эркин-Тоо, Коо-Чаты, Чычырканак, Жээренчи, Кара-Дыйкан, Андижанское, Бабыр, Бексе-Джол, Бий-Мырза, Гулча, Джыланды, Красный Маяк, ВЛКСМ, Араван (Алля-Анаровский айыльный округ), Араван (С. Юсуповский айыльный округ), Кыргыз-Ата, имени Кирова, Ачык-Суу, Кабык, Кызыл-Эшме, Ак-Оргоо, Кара-Таш, Агроном, Джар-Кышлак, Кочубаево, Пахтачи, Кен-Сай, Султан-Абад, Ынтымак (Савайский айыльный округ), Ак-Чабуу, Учбай, Чегеден.

Джалал-Абадская: Алма, Джон-Арык, Джаны-Арык, Кызыл-Кыргызстан, Чек (Сакалдинский айыльный округ), Ленинское, Масадан, Ырыс, Первое Мая, Шыдыр, Курулуш, Бостон, Курулуш (Момбековский айыльный округ), Джалгыз-Джангак (бывшее Комсомол), Джерге-Тал (бывшее Михайловка), Комсомол, Демер, Ладан-Кара, Чеке-Дебе, Багыш, Беш-Бала, Кедей-Арык, Ленинское, Дебей, Чокмор, Благовещенка, Мундуз (Кызылтууский айыльный округ), Ызар, Достук, Чон-Арык, Джапа-Салды, пгт Токтогул, Саргата, Уч-Терек, пгт Кетмен-Тебе, Кызыл-Капчыгай, Кызыл-Ураан, Ак-Коргон, Бууракан, Джар-Таш, Кош-Таш, Чоргочу, Авлетим, Байкашка-Терек, Коргон, Тегермен-Сай, Товар-Сай, Кара-Ой, Сыныс, Джерге-Тал, Авлетим, Байкашка-Терек, Дардак-Дебе, Джузумжан, Кара-Джыгач, Кара-Суу, Кечуу, Коргон, Торкамыш, Чарба, Топ-Джангак, Джол-Сай, Джылгын, Кызыл-Туу, Бель-Алды, Коргон, Сары-Сегет, Кочкор-Ата, Ак-Тектир, Даркан, Алмалуу, Ноот, Толук, Чаар-Таш.

Иссык-Кульская: Булан-Соготту, Кутургу, Чон-Орюктю, Тюп, курорт «Джергалан», Боз-Булун, Темировка, Уч-Кайнар, Кек-Мойнок-Первое, Тамчи, Чон-Кызыл-Суу, Кара-Талаа, Тамга, Тюп, Кара-Коо, Жергез (Новоконстантиновка), Бель-Кыштак, Джаны-Кыштак, Коммунист, Кызыл-Байрак, Долон, Мин-Булак, Сары-Дебе, Сары-Камыш, Кутургу, Ой-Булак, Кичи-Орюктю, Ой-Тал, Орто-Орюктю, Тогуз-Булак, Балбай, Теплоключенка, Арал, Кичи-Джаргылчак, пгт Каджи-Сай, Кызыл-Суу, пгт Ак-Булак, Ак-Булун, Беловодское, Кюрментю, Даркан.

Таласская: Калба и Кызыл-Туу.

Нарынская: Телек, Беш-Терек, Кызыл-Джылдыз, Ак-Чий, Узун-Булак, Баш-Каинды, Джаны-Талап, Кызыл-Туу, Ача-Каинды, Баш-Каинды, Терек-Суу, Казыбек, Сары-Ой, имени Куйбышева, Ак-Моюн, Ак-Кыя, Кенеш, Эмгек-Талаа, Талды-Суу, Кум-Дебе, Осовиахим (Молдо-Кылыч), Чолпон, Кочкорка, Дыйкан, Кара-Суу, Терек-Суу.

Баткенская: Кызыл-Бель, Центральное (Жаштык), Кулду, Кош-Добо, Кудук, Ондоруш, Джаны-Айыл, Джошук, Курулуш, Чекелик, Лангар, Ак-Терек, Кош-Добо, Учкун, Кудук, пгт Кадамджай, Пульгон, Таш-Кыя, Арпа-Сайс, Боз, Камбар-Абад, Кара-Добо, Кожо, Кон, Ташкоргон, Уч-Коргон, Жаны-Жер, Минчынар, Джаны-Джер, Ак-Татыр, Говсувар (Орто-Боз), Таштумшук, Уч-Дебе, Кыргыз-Кыштак, Шыбран, Кара-Бюрген, Бужум.

В селах Орнок Нарынской области, Зардалы Баткенской области, Кара-Кюнгей Джалал-Абадской области установлены новые базы стандарта 4G.

Компания уверена, что развитие телекоммуникационной инфраструктуры является важным шагом для цифровизации Кыргызстана и обеспечения равного доступа к современным услугам связи для всех жителей страны.

В 2025 году MEGA продолжит активную работу по развитию сети, а также инвестирование в новые технологии, чтобы соответствовать ожиданиям своих абонентов.

Напомним, что информацию о зоне охвата сети всегда можно получить на официальном сайте MEGA в онлайн-режиме благодаря интерактивной карте покрытия. С ее помощью легко отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, а также узнать о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии по всей республике.

Абоненты MEGA могут направлять пожелания относительно населенных пунктов, нуждающихся в усилении покрытия сети, связавшись с контакт-центром компании по номеру *500, через WhatsApp по номеру +996 999 500 000 или в Telegram.

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