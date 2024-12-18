MEGA открывает доступ к играм через приложение Mega24

Государственный оператор сотовой связи MEGA продолжает расширять возможности для своих клиентов, делая цифровые услуги еще более удобными и разнообразными. На этот раз компания порадовала пользователей, интегрировав игры в свое приложение Mega24.

Теперь абоненты MEGA получают доступ к обширной библиотеке онлайн-игр прямо из интерфейса приложения Mega24. Это означает, что пользователи смогут:

наслаждаться играми без необходимости скачивания и установки;

получить быстрый доступ к любимым жанрам — от аркад до логических и многопользовательских игр.

Эта интеграция упрощает процесс поиска и запуска игр, превращая Mega24 не только в инструмент управления услугами номера, но и в полноценную развлекательную платформу.

Уже сейчас пользователи Mega24 могут опробовать новую функцию, обновив приложение до последней версии.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.