«Бакай Банк» стал прорывом года по версии AmCham

На ежегодной церемонии награждения, организованной Американской торговой палатой в Кыргызстане (AmCham), «Бакай Банк» стал единственной компанией, отмеченной сразу в двух номинациях: «Прорыв года» и «Достижения в инновациях и технологиях».

Эти награды отражают лидерство «Бакай Банка» в развитии цифровых решений и вклад в улучшение банковских услуг для своих клиентов.

В прошлом году «Бакай Банк» удостоен награды в номинации «Работа во благо общества» за социальные проекты, реализованные в рамках инициативы «25 лет — 25 благих дел». Эта программа включала благотворительные акции и инициативы, направленные на поддержку экологии, спорта и образования.

AmCham ежегодно отмечает компании, которые внесли значительный вклад в развитие экономики Кыргызстана, и признание «Бакай Банка» сразу в двух ключевых номинациях подчеркивает его стратегическую роль в инновациях и устойчивом развитии.



Таким образом, банк продолжает укреплять свои позиции как один из ведущих финансовых институтов страны. Ранее, в этом году, компания Visa также признала «Бакай Банк» лучшим в 2024 году сразу в трех номинациях: «Лидер по выпуску премиальных карт Visa», «Запуск внутреннего процессингового центра» и «Лучший показатель одобрения трансграничных сделок».